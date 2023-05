Dúró Dóra reagált az Indexnek, miután felkerült az ukránok halállistájára

„Összetörünk, te söpredék. Dicsőség Ukrajnának! Győzelmünk után megtalálunk, és mindenért felelni fogsz!” – ilyen és ezekhez hasonló, életveszélyes és gyalázkodó fenyegetésekkel árasztották el ukrán nacionalisták Dúró Dóra közösségi médiás felületeit.

A Mi Hazánk elnökhelyettesét azután kezdték el támadni, hogy az Izvesztyija című orosz lapnak arról beszélt: komoly kockázatot rejt magában Ukrajna esetleges NATO-tagsága, majd hozzátette, hogy az ukránok csatlakozása a konfliktus szélesítése irányába tett újabb lépés lenne. A Toroczkai László által vezetett párt most közölte, hogy

A MI HAZÁNK NEM TÁMOGATJA, HOGY UKRAJNA AZ ÉSZAK-ATLANTI SZÖVETSÉG TAGJA LEGYEN, A KÁRPÁTALJÁN ÉLŐ MAGYAROK HELYZETE MIATT SEM.

Dúró Dóra neve az orosz lapban megjelent nyilatkozata után nem sokkal felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó weboldalra is, ahol több vádpontot is megfogalmaztak ellene. Az ukrán biztonsági szolgálatokhoz köthető, 2014 óta működő, Ukrajna ellenségeit listázó, halállistaként is emlegetett Mirotvorec adatbázis szerint Dúró megsértette Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ukránellenes propagandát terjesztett, valamint részt vett az Ukrajna elleni humanitárius agresszióban.

A politikus nem tervezi átlépni a magyar–ukrán határt

A politikus az Indexnek azt mondta, hogy a kifejezetten trágár, illetve a személyes épségének veszélyeztetésére vonatkozó kommenteket nem is írták bele közleményükbe. Azt nem árulta el, hogy tett-e megelőző óvintézkedést saját, illetve családja biztonsága érdekében, ugyanakkor arra rámutatott, hogy épp egy olyan ország országgyűlési képviselőjét érte most súlyos inzultus, amely humanitárius és egyéb módon is segíti ebben a háborúban Ukrajnát.

Dúró Dóra nem tervezi, hogy átlépi a magyar–ukrán határt, de megjegyezte, hogy erre feltehetőleg módja sem lenne, mivel a környezetében, politikai közösségében többen is jelezték, hogy létezhet egy nem hivatalos lista, amely az ő esetükben már megakadályozta a határ átlépését.

(Borítókép: Dúró Dóra. Fotó: Ruzsovics Dorina / Index)