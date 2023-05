Interjúkészítés közben kellett elhagynia egy újságírónak a CPAC Hungaryt

Garamvölgyi Flóra, a The Guardian brit lap munkatársának interjúkészítés közben szóltak a CPAC Hungary helyszínén, hogy el kell hagynia a rendezvényt. Az újságíró regisztrációját először visszaigazolták, majd jelezték neki, hogy nem mehet be az eseményre.

Garamvölgyi Flóra, a The Guardian brit lap munkatársa Los Angelesből repült Budapestre a CPAC Hungary konferenciára, ahova csütörtökön beengedték, és kapott belépőkártyát is is, amely segítségével pénteken is átjutott a beléptetésen – derült ki a Media1 cikkéből.

Az újságíró azt is elmondta a lapnak, hogy a regisztrációját először visszaigazolták a szervezők, később viszont kapott egy üzenetet, hogy nem mehet be az eseményre, csak online követheti azt. Ekkor már úgy döntött, hogy Budapestre utazik, az útlevelét bemutatva pedig megkapta a nyakba akasztható kártyát, guest felirattal.

Az interjú véget ért

Garamvölgyi Flóra Rick Santorum republikánus politikussal, korábbi szenátorral készített pénteken interjút a rendezvény területén, amikor odament egy szervező, és az újságíró beszámolója alapján „udvariatlan módon félbeszakította a volt szenátor mondatát, elhúzta őt a karjánál”, majd közölte a The Guardian tudósítójával, hogy azonnal el kell hagynia az eseményt, mivel „rendszerhiba” miatt engedték csak be.

A brit lap munkatársa azt is közölte, a szervező után három biztonsági őr is tudatta vele, hogy el kell hagynia az eseményt. Garamvölgyi Flóra próbálta megtudni, mi az oka ennek, ha sikeresen be tudott lépni a helyszínre. Az őrök annyit közöltek vele, hogy ne haragudjon, felsőbb utasításnak tesznek eleget.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a CPAC Hungary e-mail-címére, ha válaszokat kapunk, frissítjük cikkünket. Garamvölgyi Flórát is megkerestük, aki annyit közölt lapunk érdeklődésére, ugyanazt tudja elmondani, mint a Media1-nek, illetve hozzáfűzte: „Szerintem itt nem én vagyok a sztori, hanem a magyar sajtószabadság helyzete".