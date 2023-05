Így csinálnának a budai zöldterületből lakóövezetet

A helyi önkormányzat szerint nőne a zöldfelület, és összességében a beépíthetőség is csökkenne a XII. kerületben. Az erdővédők viszont úgy látják, az átminősítést követően bekövetkezhet az, ami Áder János rezidenciájának felépítésekor is történt: az építési telket kivonhatják a kerület építési szabályzatának hatóköréből.

Szükséges-e zöldterületből lakóövezetté átminősíteni önkormányzati tulajdonú területeket a XII. kerület hegyvidéki részein? Erre a kérdésre kézenfekvőnek tűnik a „nem” válasz, a Momentum és az Élhető Hegyvidékért Egyesület pedig meg is találta a benne rejlő politikai lehetőséget. A hegyvidéki önkormányzat ugyanis hat, többnyire saját önkormányzati tulajdonát érintő területet szeretne az erre jogosult Fővárosi Önkormányzattal átsoroltatni zöldterületből lakóövezetre, illetve fordítva: lakóövezetből zöldterületre.

A kerület indoklása szerint erre két ok miatt van szükség. Egyrészt a főváros településszerkezeti tervében és rendezési szabályzatában feltüntetett besorolási adatok elavultak, azokat hozzá kellene igazítani a valósághoz.

A másik indok az, hogy vannak olyan erdei, közpark besorolású területek, amelyek adottságuknál fogva nem tudják pihenő, rekreációs funkciójukat betölteni.

Széchenyihegy, Zugliget

A fogaskerekű fenti végállomásánál található a Rege park Ordas út felőli részénél lévő telek, ami a Hegyhát út, Ordas út és egy építési telek közé ékelődött be. Ez jelenleg tölgyekkel és juharfákkal benőtt ősfás terület, a Kiserdő szerves része, jó adottságú kvázi közpark. A kerület azonban ezt építési területté minősíttetné át, Novák István kerületi momentumos politikus szerint érdemi indok nélkül.

Visi Piroska (az Erdővédő petíció aktivistája, aki 2022-ben az Új Világ Néppárt színeiben indult az ellenzéki előválasztáson a kerületben) e terület átsorolása esetén

arra hívja fel a figyelmet, hogy itt is bekövetkezhet az, ami a Béla király úti köztársasági elnöki rezidencia megépítésének esetében.

Az ottani területre tervezett nagyszabású ingatlanfejlesztés nem fért bele a kerület egyébként sem túl szigorú építési szabályzatának keretei közé, ezért az ingatlant egy kormányrendelet-módosítással bevonták a Normafa Park törvény hatálya alá, amely – mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű célterület – mentesült a Natura 2000-es védettségű területek, illetve a kerület építési szabályozása alól. (A kormányzati kiemelés számos építési előírás alól mentesít, de az átminősítést nem teszi lehetővé.)

A Rege parkban lévő 2260 négyzetméteres telek besorolásának megváltoztatásával megnyílhat ez az ingatlanfejlesztési út. Az önkormányzat kérdésünkre azt válaszolta, hogy a telek hasznosítására vonatkozóan nem született döntés, a mellette levő telekkel történő összevonását pedig a jogszabályok nem teszik lehetővé. Az ingatlan jövőjét érintő eladásról sem döntöttek. A kerület vezetése szerint nem képzelhető el, hogy erre a területre kiterjesztenék a Normafa Park területi hatályát.

A másik a Melinda út – Rácz Aladár út domboldali környezetét érintené. Ez egy olyan – jelenleg – erős, fás közpark, amit egy keskeny, körülbelül 1300 négyzetméter összfelületű aszfaltút szel ketté, ezen közelítik meg a luxusingatlanokat az itt élők. A domborzati viszonyok nem teszik lehetővé valódi közpark kialakítását, az önkormányzat az átminősítéssel az áthaladó közforgalmú aszfaltút státuszát szeretné véglegesíteni. Novák István viszont azt mondja, a 8300 nm-es (részben leaszfaltozott) telken jelenleg sűrűn állnak a fák. Ebből az átminősítés után kiszabályoznák az utat, majd a már építési telek besorolású ingatlant vélhetően eladnák, ami értelemszerűen a fák kivágásával járna. Az elmúlt évek ottani ingatlanfejlesztései előrevetítik ennek a fás területnek is a jövőjét: tarvágás, hegyelhordás, villaépítés.

A varázsszó: biológiaiaktivitás-érték

A lakóövezetté minősítés feltétele a zöldítés. Budapest zöldterületeinek egységes védelme miatt az átsorolások a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartoznak, azaz fővárosi képviselőként Pokorni Zoltán polgármesternek a közgyűlés elé kell terjesztenie az átminősítéseket. A testület csak abban az esetben adhat zöld utat a javaslatának, ha az kellően alátámasztott, és megfelel a zöldítés követelményének. A XII. kerület ki is számolta, hogy a kerület úgynevezett biológiaiaktivitás-értéke a cserékkel növekedni fog, mivel több építési terület zöldterületté minősítésével összességében nagyobb lesz a zöldfelület, miközben a beépíthető terület (a fővárosi dokumentumokban rögzített lehetőségekhez képest) 3000 nm-el csökken. A javaslatot már februárban támogatta a XII. kerület képviselő-testületi többsége (ellene kizárólag a momentumos Vadász Gábor szavazott), mely – amennyiben ezt a fővárosi közgyűlés jóváhagyja – összességében közel 11 ezer nm, zöld, erdős terület beépítésére adna elvi lehetőséget.

Novák István ugyanakkor rámutat, hogy az érdemi zöldfelület-növekedés csupán papíron mutatható ki,

hiszen vannak olyan építési területek, amelyeken már most is dús növényzet található. Ezek átsorolása valóban a valós helyzethez igazodik, de érdemi zöldítést nem eredményez. Ilyen a Rácz Aladár utcában egy olyan telek, mely annyira erdős területen van, hogy úton meg sem közelíthető, illetve a Csillagvölgyi út szerpentinjének kanyarjában lévő telek, amin egy leégett tetejű romos épület áll meg egy beomlott pince, a növényzet már valamennyire be is nőtte, de sitt is jócskán található rajta. Ezeket minősítenék erdőterületté, mivel építési telekként nem nagyon értékesíthetők.

Az Élhető Hegyvidékért Egyesület mindenesetre a kerületi döntést követően aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy a zöldterületek valóban zöldek maradjanak. Eddig valamivel több mint ötezren írták alá a felhívásukat, melyet az átminősítések fővárosi tárgyalása előtt kívánnak Budapest vezetésének átadni.

A kerületi javaslat eredetileg már a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülésén napirendre kerülhetett volna, de Hegyvidék Önkormányzata közben környezeti hatásvizsgálatot rendelt el, aminek még megvárnák az eredményét. Hajnal Miklós, a kerület országgyűlési képviselője szerint ez csak egy olyan ürügy, ami hivatkozási alapot teremthet a kerület vezetése számára arra az esetre, ha mégis visszalépne a nyilvánosságot kapott ügy további menedzselésétől. A végső döntés még várat magára, amit az is jelez, hogy a kerület vezetője egyelőre nem terjeszti be a májusi Fővárosi Közgyűlés elé a helyben már megszavazott javaslatot.

(Borítókép: Melinda út – Rácz Aladár út. Fotó: Google Streetview)