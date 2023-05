Zápor és jégeső szabotálja a verőfényes napsütést

Nyugaton és északnyugaton záporok és zivatarok zavarják meg a kellemes tavaszi időjárást. Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológia Szolgálat.

Szombaton főként nyugaton, északnyugaton és északon zavarhatják gyakrabban felhők a napsütést, ezeken a tájakon elszórtan zápor, északnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat – írja az Időkép.

A szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel.

Hajnalban 4 és 12, délután 20 és 26 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Zápor, jégeső, intenzív zivatar

Az Országos Meteorológia Szolgálat jelentése szerint szombaton napközben északnyugat felől már nedvesebb, labilisabb légtömeg áramlik térségünkbe. A déli, kora délutáni óráktól előbb az Észak-Dunántúlon, majd az Északi-középhegység tágabb környezetében is zivatarok kialakulására kell számítani.

Az erősebb gócokhoz intenzív csapadék (körülbelül 15-25 milliméter), apróbb szemű (1 centimétert nem meghaladó) jégeső, illetve szélerősödés (körülbelül 50-60 kilométer per óra) társulhat. Elsősorban a Kisalföldön és az Alpokalján hevesebb zivatar előfordulására is nyílik némi esély felhőszakadás (rövid idő alatt nagyjából 25-30 milliméter), 1-2 centimétert elérő, esetleg meghaladó méretű jég, illetve viharos (nagyjából 65-70 kilométer per óra) szélrohamok kíséretében. A szombati napon a következő vármegyékre adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat:

Pest,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Heves,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Vas,

Veszprém és

Zala.

Migrént okozhat a kettősfronti hatás

Szombaton az északi és az északnyugati tájakon kettősfronti hatás érvényesül, így az itt élők körében fejfájás, migrén, vérnyomásproblémák, keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak.

Máshol a kora nyárias melegben a melegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak enyhébb tüneteket, körükben migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság, tompaság jelentkezhet, illetve felerősödhetnek a gyulladásos panaszok is. Kellemes lesz a hő- és komfortérzetünk, de a záporokkal, zivatarokkal érintett tájakon átmenetileg romolhat a közérzetünk.

Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások tünetei, így ők ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben.11 és 16 óra között az UV-sugárzás már eléri az erős fokozatot, így a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

(Borítókép: Szabó Réka / Index)