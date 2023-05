Lázár Ervin, Petőfi Sándor és Tóth Árpád a magyarérettségin

Hétfőn 9 órakor kezdetét vette a magyar nyelv és irodalom érettségi. A diákoknak az első, 90 perces vizsgarésznél egy borokról szóló szövegértési feladatot kell megoldaniuk, míg a gyakorlati szövegalkotásnál egy biciklizős kampány és egy levél közül választhatnak. A műelemzésnél Lázár Ervin, Petőfi Sándor és Tóth Árpád egy-egy alkotása is előkerült.

Egy kortárs magyar írónő borokról szóló ismeretterjesztő szövegét kapták az érettségizők hétfőn, a magyarvizsga szövegértési részében. A szöveg nagyon részletesen ismertet borfajtákat és borvidékeket is – adta hírül az Eduline.

Az oktatási szakportál beszámolt arról is, hogy a diákok a gyakorlati szövegalkotási feladatban két opció közül választhatnak: vagy a Bringázz a suliban! kampánnyal kapcsolatban írnak, vagy megfogalmaznak egy levelet, amelyhez részletes adatokat is kaptak. Bármelyiket is választják a tanulók, a terjedelem mindkét esetben 120–200 szó.

Mint ismert, az írásbelin az első vizsgarész helyes megoldásaiért maximum 50 pont jár, ebből 40 pont a szövegértési feladatért, 10 pont pedig a gyakorlati szövegalkotásért. A diákok ezen a feladatlapon összesen 90 percig dolgozhatnak.

10 és 11 óra között a középszinten vizsgázók nekiláthattak a magyarérettségi második részéhez. A diákok a műelemzésben két feladat közül választhatnak, az egyik opció, hogy egy Lázár Ervin-novellát elemeznek. A másik lehetőség egy Petőfi Sándor- és egy Tóth Árpád-vers elemzése.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfőn 9 órakor elstartolt az idei érettségi időszak kötelező része. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból bizonyíthatnak a diákok, az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint ebből a tárgyból középszinten 72 569-en, emelt szinten pedig 1771-en vizsgáznak.

Az érettségizők kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön angolból, pénteken németből adhatnak számot a tudásukról.

