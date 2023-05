Kétszer próbáltak ellopni egy vemhes lovat, kétszer szökött meg a tolvajoktól a zsákmányuk – videó

A Balassagyarmati Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta egy 21 éves észak-nógrádi férfi letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint 2023 májusában többször is ellopott egy lovat, mert az megszökött tőle.

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított és társa kiszemelt egy falujuk melletti tanyán tartott vemhes, közel 2.000.000 forint értékű lovat. Május 1-jén a kerítést letaposva bemásztak a telekre, a lovat a ménestől leválasztották, egy ott talált kötélből kötőféket rögtönöztek, amivel elvezették az állatot, útközben azonban a magyar félvér kiszabadult és hazaügetett.

Néhány óra múlva a két gyanúsított visszatért és ismét elkötötték a lovat a karámból, újra hazaindultak vele, ám az állat megint megszökött tőlük, és hazatért.

A gyanúsítottak ekkor sem álltak el a tervüktől, ismét visszatértek a tanyára lovat lopni, a tulajdonos azonban rajtakapta őket, ezért elmenekültek a helyszínről.

A nyomozás során az is megállapítást nyert, hogy a 21 éves férfi 2023 januárjában és februárjában is lopott: egyik alkalommal egy üzletből hozott el társaival különböző alkoholos italokat és édességeket, a másik esetben egy házba törtek be, ahonnan műszaki cikkeket, szerszámokat, kályhát és állateledelt tulajdonítottak el.

A büntetett előéletű férfit a Balassagyarmati Rendőrkapitányság többrendbeli lopás elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd a Balassagyarmati Járási Ügyészség a letartóztatására tett indítványt – a szökés, elrejtőzés veszélye miatt, valamint a bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának és a bűnismétlés megakadályozása érdekében – a nyomozási bíró előtt.

A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a rovott múltú tolvaj letartóztatását. A döntés végleges.