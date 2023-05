A mentőszolgálat vizsgálja Gálvölgyi János esetét

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón újságírók előtt elmondta, hogy a kormány szerdán a jövő évi költségvetés tervezetéről tárgyalt. Mint mondta: számtalan nehézség közepette kell tervezniük, mert háborús idők vannak. A miniszter kifejtette: a kormány fenntartja azt a gyakorlatot, hogy a tavaszi ülésszakban az Országgyűlés elfogadja a költségvetést, ez kiszámíthatóságot teremt és rögzíti az elvárásokat, illetve a célkitűzéseket.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy május 30-án fogják benyújtani a jövő évi költségvetést, így várhatóan július elején lehet a végszavazás. Szerinte háborús időben olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja a biztonságot, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a rezsicsökkentést.

De számolnunk kell a háború elhúzódásának lehetőségével is

– tette hozzá a miniszter.

A kormány csökkenteni kívánja a hiányt és az államadósságot. A tervezet szerint a hiány jövőre 3 százalék alatt lesz: 2,9 százalékkal számolnak. Gulyás Gergely hozzátette: 3,5-4 százalékos gazdasági növekedés a reális, ezért a kormány 4 százalék körüli gazdasági növekedéssel számol.

Mint mondta: a költségvetés a háborús idők forgatókönyve szerint jött létre, béke és a szankciók kivezetése esetén a mozgástér jelentősen nőne. A jövő évi költségvetésben elérik a GDP-arányos 2 százalékos honvédségi ráfordítást, sőt valószínűleg meg is haladják.

140 milliárd szankciós felár

A szerdai kormányülésen a kamatstopokról is tárgyaltak. A miniszter szerint példátlan inflációs helyzet állt elő: gyorsan nőttek a kamatok, a lakosság és a vállalkozások terhei megnövekedtek. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy 2022 januárjában a kormány döntött a kamatstopról, amelyet később kiterjesztett a vállalkozásokra is. Ezt a kormány ismét meghosszabbítja, így 350 ezer magyar családot véd meg.

A kamatstop összesen 140 milliárd forintnyi szankciós felárat vesz le a családok válláról.

A kormány megállapította, hogy még nem lehet kivezetni a kamatstopot. Erre csak akkor kerülhet sor, ha a jegybanki alapkamat 10 százalék alá csökken, addig fenntartják, illetve meghosszabbítják.

Purparlé a Déli Körvasútról

A Kormányinfón Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta az igazságügyi törvény módosítását. Ezzel a magyar kormány néhány héten belül mindenben meg fog felelni a brüsszeli kívánalmaknak. „Amiben megegyeztünk, azt teljesítettük, az Európai Bizottság elfogadta a módosítást” – mondta a miniszter, aki hozzátette: egy hónap múlva tudnak számlákat küldeni Brüsszelnek, reményeik szerint ki is fizetik azokat. A miniszter arra kérte a magyar baloldal képviselőit, hogy ne akadályozzák a folyamatot.

A miniszter szóba hozta a Déli Körvasút ügyét is. Mint mondotta: a kormány még nem tudott végleges döntést hozni, korábban ugyanis a Déli Körvasútról politikai konszenzus volt. Gulyás Gergely szerint ezért érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy „a baloldali városvezetés” a bíróságon a kulcsfontosságú körvasút ellen lépett fel. A miniszter azt is mondta, hogy a főváros ráadásul „a legdurvább környezetszennyezők pártjára állt”. Hozzátette: az elmúlt 32 évben még fővárosi vezetés nem vétett ekkorát a lakossági érdekek ellen, mint most a főpolgármester, aki megszegte a szavát. Mivel részben uniós pénzekből valósult volna meg a körvasút, meg kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi engedélyek beszerzésére van-e lehetőség a beruházás teljesítésének határidején belül.

Profi rendőrségi akció

Az oktatási ügyeket érintve a miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: több mint tíz alkalommal egyeztettek a pedagógus-szakszervezetekkel. „Valamiben egyetértünk, valamiben nem.” Hozzátette: a kormány az életpályatörvénnyel kapcsolatban sok területen engedett, konszenzusos és vitás kérdések is vannak. A miniszter látja a konfliktus növelését célzó szándékot, de ma a pedagógus-életpályával kapcsolatos problémák leginkább bérjellegűek.

Az, hogy valaki együtt tüntet azokkal az EP-képviselőkkel, akik személyesen lépnek fel azért, hogy ne legyen béremelés, ezt a tanároknak kell a szakszervezetek képviselőivel megbeszélniük

– jegyezte meg némi malíciával Gulyás Gergely.

Az Index kérdésére, miszerint jogszerűnek és arányosnak tartja-e a rendőrség intézkedését a tüntetőkkel szemben, elmondta: a rendőrség gyakorlata bizonyította, hogy Magyarországon a jogszabályi keretek között bárki bármilyen kormányellenes álláspontot kifejthet, bárki tiltakozhat a kormány ellen. „Az a kérésünk, hogy ezt jogszerűen tegyék. Betörni építési területre nem jogszerű, védett intézményeket megtámadni nem jogszerű, ezekben az esetekben a rendőrségnek kell fellépni, ami profi és kifogástalan volt” – fejtette ki a miniszter.

Hibázott-e a mentős Gálvölgyi esetében?

Újságírói kérdésre a miniszter beszélt Gálvölgyi János esetéről is. Gulyás Gergely először is jobbulást kívánt a művésznek, majd elmondta: felvilágosítást kért a mentőszolgálattól. Mint mondta: vizsgálat zajlik, amit később nyilvánosságra fognak hozni. A mentők Gálvölgyi esetét 2-es prioritási kategóriába sorolták, az 1-es jelenti a közvetlen életveszélyt. A bejelentő egy másik településről telefonált, ezért a beteg mellett tartózkodót felhívták pontosítás miatt. A miniszter szerint az a kérdés, hogy hibázott-e a mentősirányító, amikor nem az azonnali riasztási kategóriába sorolta Gálvölgyi János esetét.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely 2023. május 11-én. Fotó: Németh Kata / Index)