„Döcögő Trabantként versenyzek a nálam klasszisokkal jobb Mercedesek mezőnyében”

„Boldogok a dadogók, mert több idejük van elmondani ugyanazt” – Lackfi János, József Attila-díjas költőtől származik az idézet, szavai pedig tökéletesen leírják azt a helyzetet, ahogyan a Gergővel való beszélgetésre készültem.

Bár meglehetősen ziláltan, rohamtempóban igyekeztem abba a Kálvin téri kávézóba, ahová a találkozót leszerveztük, tudtam, hogy interjúalanyom érkezésével egy kicsit nekem is le kell lassulnom, türelmet gyakorolnom, hiszen mire egy dadogó személy elmeséli nekem az életét, az bizony eltart majd egy darabig. Legnagyobb meglepetésemre végül egy óra alatt elfogytak a kérdéseim, nem volt ez másképp a sorozat korábbi részeiben szereplő, beszédzavarral nem rendelkező személyeknél sem.

Hogy ez miként lehetséges? A válasz egyszerű: azok, akik dadognak, jellemzően tudatosabban kommunikálnak, kevesebbet fecsegnek, és ebből következik, hogy amit viszont elárulnak magukról, annak kivétel nélkül súlya, jelentősége van. De ne szaladjunk ennyire előre!

Gergő a 80-as években született Miskolcon, és gyakorlatilag amint megszólalt, előjöttek a beszédhibái. Azért fogalmazok többes számban, mert a dadogás mellett raccsolt is, utóbbin azonban tudtak segíteni.

„Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy kristálytisztán felmondtam a logopédusnak a répa-retek-mogyorós nyelvtörőt, majd amikor megdicsért, én úgy feleltem: »naaaa-ggyon széééé-pen kööö-szö-nöööm«” – emlékezett vissza a történtekre.

Szülei szerettek volna a környéken olyan szakembert találni, aki tud neki segíteni, harminc évvel ezelőtt ez azonban lehetetlen küldetésnek bizonyult, és a legszomorúbb az egészben, hogy

Az egyébként már 37 éves, háromgyermekes édesapa épp a napokban próbált egy ifjú sorstársának dadogással foglalkozó logopédust találni, de még úgyis falakba ütközött, hogy a beszédhibásokat és segítőiket magába tömörítő Démoszthenész Egyesület elnökségi tagjaként nem kevés kapcsolattal rendelkezik.

Ha egy érintett család segítség után kutat, nagyon gyakran abba a mondatba fut bele: „majd kinövi”. Az esetek egy részében ez valóban így van, de a jóslat nem mindenkinél válik be, becslések szerint a gyerekek nagyjából 2,5 százaléka dadog, míg a felnőtteknél ez az arány 1-2 százalékra mérséklődik, de még így is százezres nagyságrendről beszélhetünk. A gond csak az, hogy ezt nagyon ritkán tesszük meg.

Egy-egy olyan film, mint A király beszéde vagy az alig néhány hónapja debütált magyar alkotás, a Larry nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a téma köztudatba kerüljön, de a stigmatizáció kikopásához ez önmagában nem elég.

Gergő úgy látja, hogy a társadalmi megbélyegzés komoly hatást gyakorol a dadogó személyek sorsára.

„Az ma már viszonylag egyértelmű, hogy a beszédzavarnak van valamiféle biológiai, genetikai alapja, nem csupán arról van szó tehát, hogy túl gyorsan gondolkodunk, nyugtalanok vagyunk, vagy megijesztett bennünket egy kutya, és így maradtunk. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a környezetnek is döntő szerepe van, leginkább abban, hogy a dadogás mennyire válik súlyossá” – fejtette ki, majd rögtön hozzátette, hogy személyesen ezen a területen mindig egyfajta kettősséget érzett.

Szűk családi és baráti köre alapvetően támogató volt, de közben pontosan tudta, mit gondol róla a szomszéd, hogyan súgnak össze a háta mögött, miként parodizálják ki, és hogy gyakran úgy hiszik: értelmi fogyatékos. Ehhez hasonlóra egyébként az interjú közben is volt példa, a szomszédos asztalnál ugyanis két fiatal kihegyezett fülekkel és tágra nyílt szemekkel próbálta megfejteni, hogy beszélgetőtársam miért olyan, amilyen.

Ahogy egy kávézóban, úgy természetesen a postán, a boltban vagy a hivatalban is megesik vele az ilyesmi, nemegyszer előfordult, hogy kérni, rendelni szeretett volna valamit, mire azt a választ kapta: „jól van, én erre nem érek rá, inkább írja le”.

A legnehezebb mégis a kamaszkor volt számára, hiszen ebben az időszakban, mint minden kortársa, ő is szeretett volna jó benyomást kelteni, vágyott a külvilág elismerésére, amit csak ritkán kapott meg. Amikor továbbtanulás előtt állt, először bölcsész, majd katolikus hitoktató szakra ment. A választását a személyes hite, nem pedig a beszéde befolyásolta, de azért titkon valahol azt remélte, hogy az egyházi közegben ezt jobban el tudják fogadni.

– idézte fel Gergő, aki végül az online világban találta meg a helyét, honlapokkal, közösségi médiával, azok tartalmaival és menedzsmentjével foglalkozik.

Itt megjegyezte: az internet adta lehetőségek valóságos áldást jelentenek a dadogó személyeknek, ugyanakkor mint mindennek, ennek is megvan a maga hátulütője: sokan teljesen ott élik az életüket, és már semmilyen fronton nem törekednek a személyes interakciókra.

Az érintetteknek a munkakeresés mellett a pártalálás jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen míg online bárkivel jól elcsevegnek, addig az első találkozásnál gyakran már a „szi-szi-sziánál" megfagy a levegő.

„A feleségemet 2006-ban ismertem meg egy keresztény táborban. Érdekes, hogy neki soha nem volt gondja azzal, ahogyan beszélek. Ami inkább nehéz volt, az a családjával, barátaival való megismerkedés, eleinte azért furcsán néztek rám, de aztán elfogadták a szerelmünket. Ma már három gyermeket nevelünk, és úgy néz ki, hogy a legkisebb lányom szintén dadog, igaz, egyelőre csak minimálisan, de én is így kezdtem. Saját tapasztalatomból kiindulva a legjobb, amit tehetünk, hogy támogató környezetet biztosítunk neki”– jelentette ki.

Gergő kitért arra is, hogy míg stresszhelyzetekben a beszédzavar jellemzően felerősödik, addig az bizonyos tevékenységek közben teljesen észrevétlenné válik.

Tipikusan ez történik, ha egy dadogó személy rappel, énekel, színészkedik vagy épp szónokol. Őze Lajos és Őze Áron, Bruce Willis, Hugh Grant, Marilyn Monroe, Samuel L. Jackson, Julia Roberts, Nicole Kidman, Churchill, VI. György, Joe Biden, Elvis Presley, Kylie Minogue, Ed Sheeran – csak hogy néhány olyan dadogó hírességet említsünk, akinek az önkifejezés a lételeme.

Interjúalanyunk szerint jól látszik, hogy sokan a beszédzavar ellenére is igen messzire eljutnak, nem szabad ugyanakkor alábecsülni azokat sem, akik mondjuk arra büszkék, hogy gördülékenyen kértek öt zsemlét a pékségben.

Számunkra egy ilyen banális szituáció megugrása is egyfajta flow-élményt adhat. Aki nem dadog, az talán nem is sejti, hogy milyen szerencsés, pusztán azért, mert ami eszébe jut, azt rögtön ki is tudja mondani. Gondoljunk csak bele, a népmesében a király is akkor döbbent rá, hogy milyen fontos a só, amikor az kimaradt a levesből. Valahogy így van ez a gördülékeny kommunikációval is: ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor valójában lépten-nyomon azt érzem, hogy döcögő Trabantként versenyzek a nálam klasszisokkal jobb Mercedesek mezőnyében