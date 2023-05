Tarjányi Péter: Oroszország és Ukrajna is hazudik, ez normális

Ukrajna már hónapok óta készíti elő a haditerveit a tavaszi támadáshoz és nagyon ügyesen tévesztette meg az orosz felet – fogalmazott Tarjányi Péter. A biztonságpolitikai szakember szerint Volodimir Zelenszkij elnök szándékosan nyilatkozik megtévesztő módon, hiszen nem érdeke elmondani nyilvánosan, hogy már minden eszköz rendelkezésükre áll.

Az efféle félrevezető kommunikációt már a háború kezdte óta használja Ukrajna.

Tarjányi Péter kiemelte, az orosz fél oldalán nem lehet nem észre venni, hogy jelentős belső feszültségek vannak, amit az orosz reguláris erők és a Wagner-csoport vezetője is nyíltan kommunikál, amikor egymást hibáztatják. A szakember arról is beszélt, hogy az orosz zsoldos csapatok vezetője, Jevgenyij Prigozsin egyértelműen le akar számolni az orosz hadügyi vezetés irányítóival. A Wagner-csoport vezetője sokak szerint már átlépte a ,,vörös vonalat” azzal, hogy Putyint is nyíltan kritizálta és ezzel saját magából is célpontot csinált.

„Elképzelhetetlen, hogy a britek az Amerikai Egyesült Államok tudta és beleegyezése nélkül döntöttek volna úgy, hogy újabb rakétarendszerekkel látják az az ukránokat” – így Tarjányi Péter. Hozzátette, a most átadott Storm Shadow rakéták segítségével már 250 kilométeres távolságból is tudnak csapást mérni az orosz haderőre, ami hatalmas előnyt tud jelenteni. Tarjányi Péter szerint az oroszok ugyanakkor erre még tudnak reagálni a fejlett dróntechnológiáknak köszönhetően, amivel Irán támogatja őket elsősorban, de az is látható, hogy Oroszország egyre inkább beveti a hadászati bombázóit is, amelyeket korábban még nem használt.

A Frontvonal eheti adásában arról is beszélgettünk Tarjányi Péterrel többek között, hogy:

milyen feszültségek vannak az orosz hadvezetésben;

mit és miért tesz a Wagner-csoport;

miért alakult ki polgárháborús helyzet Szudánban;

milyen a biztonságpolitikai helyzet Afrikában;

mi a káosz legjellemzőbb szava;

