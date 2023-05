Perrel fenyegette meg az RTL a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat

„Egy új életre rámehet mindenki másé.” Ez a mondat szerepelt az RTL+ egyik fikciós műsorát népszerűsítő plakátján, amelyen még egy magzatpózban ábrázolt, kisírt szemű nő is látható volt. A televízió reklámját sokan abortuszpárti provokációnak tartották, mivel a Mellékhatás című sorozat új évadát beharangozó rövid üzenetben semmi nem utalt a film valódi tartalmára (ami egyébként a béranyaságból eredő konfliktus).

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom küldetése szerint azért dolgozik, hogy a családok által tervezett gyermekszám azonos lehessen a valóban meg is születő gyermekek számával, ezért gondolták úgy, hogy reagálniuk kell az RTL+ plakátjain megjelenő, véleményük szerint félreérthető üzenetre.

A Mozgalom el is készítette a Mellékhatás? – Egy új élet elképesztő boldogságot adhat! feliratú saját plakátját, amelyet a közösségi médiában támogatott tartalomként megfuttattak, és a Nyugati pályaudvarnál egy citylight poszterhelyen is megjelent. Skrabski Fruzsina, a szervezet elnöke (aki Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadó testületének is tagja) szerint az RTL+ félreérthető kampányának tisztázása érdekében együttműködést is ajánlott a tévétársaságnak, közösen ismertetve a részleteket és motivációkat. Erre azonban az RTL nem mutatott nyitottságot, sőt a kampányuk azonnali visszavonására szólította fel.

A plakát eltávolítására azért kérte az RTL Magyarország a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat, mert a „Mellékhatás” műsorcím és annak védjegyhasználati joga az Magyar RTL Televízió Zrt.-t illeti meg

– magyarázta lapunk kérdésére a tévétársaság, hozzátéve, hogy a védjegyet a Három Királyfi a jogosult RTL előzetes engedélye nélkül hívószóként használja. Úgy látják, a jogosulatlan használatot tovább súlyosbítja a szóban forgó műsor tematikájának és a Mozgalom tevékenységének összecsengése.



Amennyiben a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom nem tesz eleget a médiavállalat felszólításának, úgy az M-RTL Zrt. jogi lépéseket tesz a védjegyoltalomból fakadó jogainak megóvása érdekében. Ezt a Skrabski Fruzsina által vezetett civil szervezettel is közölték. A családvédők részéről az Indexnek azt mondták, hogy mivel nincs megfelelő forrásuk egy esetlegesen elhúzódó pereskedés költségeinek fedezésére, a felszólítástól számított hetvenkét órán belül eltávolítják a kifogásolt plakátot.