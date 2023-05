Novák Katalin: Ezt a háborút nem táplálunk, hanem csillapítanunk kell

A magyar államfő New York-i látogatása alkalmából interjút adott a közszolgálati televíziónak, ahol a háború, a béke és a nemrég lezajlott ENSZ konferencia is szóba került.

A háború mindent felülírt, teljesen új lapot indított a történelmünkben – mondta Novák Katalin az M1-nek. A köztársasági elnök a New York-i ENSZ székházban arról beszélt, hogy már több, mint egy éve tart a háború, de még mindig nem lehet tudni, hogy mennyi veszteséget, és mennyi emberéletet fog még követelni.

Novák Katalin azt is elmondta, hogy jelenleg egy világháború küszöbén állunk, ezért most mindennél fontosabb, hogy a békemegállapodás vezessen végül eredményre. A köztársasági elnök azt is kijelentette: meg kell üzenni Oroszországnak, hogy a konfliktusokat nem ilyen módon kell rendezni, mint a háború.

Ezt a háborút nem táplálunk, hanem csillapítanunk kell

– fogalmazott Novák Katalin, megjegyezve, hogy ő maga is ezt az álláspontot képviseli.

A köztársasági elnök csütörtökön New Yorkba utazott, ahol az ENSZ katasztrófák kockázatainak csökkentésére és az ellenálló képesség növelésére létrehozott Sendai Keretszerződéssel összefüggésben tartott New York-i konferenciáján is felszólalt. Novák Katalin akkor úgy fogalmazott, hogy a közvetlen szomszédunkban, Ukrajnában dúló háború ránk is hatással van, és olyan demográfiai visszaeséssel és kihívásokkal szembesülünk, amelyekkel még korábban soha.

Beszédében Novák Katalin kiemelte, hogy 2017-es indulása óta a Hungary Helps program 54 országban, több mint százmillió dollár értékben mintegy 300 humanitárius és rehabilitációs programot támogatott. Mint mondta, Magyarország az elsők között sietett Törökország segítségére a februári földrengés után.

Hozzátette: 167 szakértővel és 29 mentőkutyával összesen 35 embert mentettek ki a romok alól. Emellett több mint száztonnányi gyógyszert és orvosi felszerelést biztosítottak Törökországnak, magyar szakemberek több épület újraépítésében is segítséget nyújtanak. De a tavalyi pakisztáni árvizek idején, és az azt megelőző évben a horvátországi földrengéskor is ott voltunk és segítettünk – sorolta az államfő.