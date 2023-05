Mesterházy Attila közölte, hogy kit támogatnak új pártjával 2024-ben

Május 26-tól jogilag is létező párt a Szocialisták és Demokraták – jelentette be Mesterházy Attila az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A párt alapító elnöke megerősítette azt is, hogy indulnak az EP-választáson, a tervek szerint ő lesz a listavezető.

A politikus a 2024-es önkormányzati választásokról is beszélt, ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy támogatni fogják azokat az ellenzéki jelölteket, akik felállnak a Fidesszel szemben. Azt elképzelhetőnek tartja, egy-két helyen lesz olyan jelölt, akit ők találtak meg, és javasolnak az ellenzéki pártoknak, de együttműködésre törekszenek.

Arra a kérdésre, hogy kit támogatnak a főpolgármester-választáson, úgy válaszolt:

az ellenzéknek nem lesz versenyképesebb jelöltje a főpolgármesteri posztra, mint Karácsony Gergely, akit szerinte újraválasztanak a budapestiek.

Úgy tűnik, Mesterházy Attila annak ellenére is ezen az állásponton van, hogy nem mindenben ért egyet Budapest vezetőjével. Mint arról korábban az Indexen is beszámoltunk, múlt héten a Lánchíddal kapcsolatban azt üzente Karácsony Gergelynek, hogy „nem lesz ez így jó!”

„Miért újították fel 10 milliárdokért a Lánchidat, ha autósok nem használhatják azt” – tette fel a kérdést Facebook-oldalán Mesterházy Attila, aki áprilisban a lapunknak adott nagyinterjúban is beszélt a terveiről. Többek között azt mondta, hogy úgy érzi, új pártjával van esélye megszólítani azokat, akik szociáldemokratának vallják magukat, és hisznek abban, hogy a nemzeti érdek képviselete nem ellentétes a NATO- vagy az európai uniós tagságunkkal, de nem akarnak Gyurcsány Ferencre vagy egy láthatatlan MSZP-re szavazni. Nekik és a Fideszről leválóknak akarunk alternatív lehetőséget nyújtani.

Kitért arra is, hogy az EP-választás lehetőséget ad egyfajta bemutatkozásra, de valójában a 2026-os országgyűlési választásra készülnek. Ujhelyi Istvánnal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „az ő döntése, hogy milyen irányba indul el, de ideológiailag itt lenne a helye”. Mesterházy Attila ez ügyben egyelőre az Egyenes Beszédben sem árult el ennél többet, de azt nyomatékosította, hogy számos kérdésben egyetértenek.

Mesterházy Attila végül azt is elmondta: új pártja megalakulása után, vasárnap első lépésként Kijevbe utazik, ezt egy szimbolikus lépésnek tekinti.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)