Nem veszi tudomásul a szekszárdi fideszes polgármester, hogy menesztették

Mint arról korábban is írtunk, a szekszárdi önkormányzat megállapította Ács Rezső esetében az összeférhetetlenséget, mert a hatályos törvények szerint 3000 fő feletti település polgármestere más keresőfoglalkozást nem folytathat, érte javadalmazást nem fogadhat el.

A Fidesz helyi frakcióvezetője úgy kommentálta a polgármester menesztését az ATV Híradójának, hogy ,,valóban volt gondjuk a polgármester működésével". Máté Péter szerint Ács Rezső nagy hibát követett el azzal, hogy egy önkormányzati cégtől további jövedelmet vett fel, hiszen az ilyen és ehhez hasonló bevételeket szigorúan tiltja a törvény a polgármesterek számára.

A szekszárdi ellenzék vezetője, Bomba Gábor a hír hallatán azonnali hatállyal vizsgálatot kezdeményezett a polgármesterrel szemben.

Beszereztem az idei vagyonnyilatkozatát, abban is szerepelt ez a tétel. A bizottság megállapította, hogy a dokumentumok valósak, így a közgyűlésen is beterjesztettem. Mivel összeférhetetlenség áll fent, emiatt kezdeményeztem a polgármesteri tisztség megszüntetését, amit a közgyűlés meg is szavazott