Rászoruló családoknak biztosít szállodai nyaralást a Pro Filii Alapítvány

Idén nyáron is folytatódik a nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládosok ingyenes nyaraltatása július elsejétől szeptemberig a Mészáros Csoport legnagyobb karitatív szervezete, a Pro Filii Alapítvány jóvoltából.

A családok félpanziós ellátás mellett a Hunguest Hotels zalakarosi és gyulai szállodájának felújított szárnyában üdülhetnek ötnapos turnusokban. A rászorulók pihenésének megszervezésében ezúttal is részt vesz a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Egyszülős Központ is – tájékoztatta szerkesztőségünket a Mészáros Csoport.

Kiemelték, hogy az elmúlt három évben több mint tízezer egyszülős és nagycsalád nyaralhatott térítésmentesen a Mészáros Csoport támogatásával.

Az elmúlt évek kihívásai, a világjárvány, az infláció és az energiaválság különösen sújtotta a több gyermeket vagy gyermeküket egyedül nevelő szülőket, akik kénytelenek egyre többet költeni a megélhetési költségekre.

Félpanziós ellátás a szállodalánc patinás fürdővárosaiban

A közleményben hangsúlyozták, hogy a szerencsés családok Magyarország piacvezető vidéki szállodaláncának szálláshelyein pihenhetnek: a Hunguest Hotel Freya és a Hunguest Hotel Erkel is patinás fürdővárosokban helyezkedik el, közvetlen kapcsolattal a fürdővel. A résztvevők számára félpanziós ellátást biztosít a szállodalánc.

Az üdültetés 200 millió forintos költségét a Pro Filii Alapítvány állja.

A program sikeres lebonyolítása érdekében az Alapítvány idén is a Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) és az Egyszülős Központtal működik együtt. A szálláshelyekre a két szervezet honlapján közzétett űrlap beküldésével lehet jelentkezni. Mindkét közhasznú szervezet egy jelképes, 1000 forintos hozzájárulást kér személyenként az üdültetésben résztvevőktől – tették hozzá.

Negyedik alkalommal biztosítanak üdülési programot

Az egyszülősök és nagycsaládosok számára biztosított nyaralási lehetőségről szólva Tóth Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára elmondta:

„Az évről évre a családokat érintő kihívások mind nagyobb felelősséget rónak a civil szférára is, amely rávilágít a karitatív tevékenységek társadalmi fontosságára. A Pro Filii Alapítvány mára az ország egyik legjelentősebb segítő szervezetévé nőtte ki magát, köszönhetően a Mészáros Csoport folyamatos anyagi támogatásának és a kollégák áldozatos munkájának, de ez a siker köszönhető mindazoknak a civil szervezeteknek is, akik szakértelmükkel, jószolgálatukkal képesek megsokszorozni Alapítványunk segítségnyújtását. Így valósulhat meg idén immár negyedik alkalommal üdültetési programunk is, és bízom benne, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodnak a részt vevő családok” – fejtette ki Tóth Krisztina.