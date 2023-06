Már nem Dull Szabolcs a Telex főszerkesztője

A Telex közleményéből derült ki, hogy Dull Szabolcs saját kérésére távozik a lap főszerkesztői székéből. Dull a Telex Akadémia szakmai vezetője, valamint a a Telex igazgatósági tagja marad, azonban saját maga kérvényezte főszerkesztői-igazgatói posztjának szétválasztását.

Az is kiderült, hogy két héttel ezelőtt távozott a Telextől Tóth-Biró Marianna, aki főszerkesztő-helyettesként dolgozott eddig a lapnál.

Az új főszerkesztő korábban eddig szerkesztőként a politikai, gazdasági, közéleti témákkal foglalkozó rovat egyik vezetője volt. Őt az összes szerkesztő és a cégvezetés is támogatta, valamint a szavazati joggal rendelkező dolgozók többsége is.

Az elmúlt időszakban több, a szervezetnek és nekünk, a szerkesztőség tagjainak személyesen is fontos ember távozott a Telexből. Alapból is, de ennek fényében pláne pontosan tudom, mekkora feladat és felelősség ezt a munkát elvállalni, és azt is, mekkora lépés ez a saját életemben. A most megkapott szerkesztőségi bizalommal, a szerkesztői kör támogatásával és segítségével azonban bízom abban, hogy valódi közösségként folytathatjuk az eddigi munkát, és egy szabad, fejlődő, a magyar sajtópiacon kiemelkedő újságot készíthetünk