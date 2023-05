Áprilisban beszámoltunk arról, hogy a laptól távozott Munk Veronika alapító főszerkesztő, valamint Lovas Gergely főszerkesztő-helyettes.

Most a kreativ.hu értesült arról, hogy Rovó Attila és Haász János is távozik a Telextől. Az értesülést a portál is megerősítette, és a Kreatív kérdéseire válaszolva azzal indokolták mindezt, hogy a további fejlődés, stratégiai célok elérése érdekében „belső, működési változásokra van szüksége, és ezek a változások nem mindenkinek komfortosak”.

„Rohadtul nem igaz” – írta erre egyikük

A Facebookon mindkét távozó újságíró írt egy-egy posztot a távozásáról. Rovó Attila azt írta: „Alapító főszerkesztő-helyettesként mindig örömmel és büszkeséggel tekintek majd vissza a lap kezdeti korszakára, az építkezésre, a közös munkára a tehetséges kollégáimmal.”

Hozzáfűzte azt is: úgy érzi, itt az ideje továbblépni, és a hvg.hu-nál várakozása szerint azt csinálhatja majd, amit a szakmában a legjobban szeret. Érdekesség, hogy a poszt alá (cikkünk megjelenéséig) a Telexnél maradók közül senki sem kommentelt, viszont mindkét korábbi távozó, Munk Veronika és Lovas Gergely sok sikert kívánt neki.

Haász János nem fogalmazott ennyire finoman. A működési változások szükségességéről szóló mondatot úgy kommentálta:

Hát ez így ebben a formában, hogy a Markos–Nádast idézzem fel, rohadtul nem igaz. De az igen, hogy hamarosan sajnos véget kell érnie a húszéves Index–Telex-történetnek az életemben. De nyugi: visszatérek!

A Telex mellett a 444.hu-nál is nagy változások zajlottak le a közelmúltban. Először a lap vezető szerkesztője, Mészáros Zsófia állt fel, miután néhány dolgozó toxikus, zaklató magatartással vádolta meg a lap egyik középvezetőjét. Nem sokkal később Magyari Péter újságíró is távozott, valamint Boros Júlia szerkesztő-újságíró és Kiss Imola újságíró is elhagyták a lapot.

A Telex.hu szerkesztőségének tagjai 2020 júliusának végén mondtak fel az index.hu-nál, kommunikációjuk szerint veszélyben érezték független működésüket. Állításuk szerint azóta olvasói támogatásokból készítik lapjukat. A lap pénzügyi adataiból azonban kiderült, hogy a kiadó egyre több külföldi forrásban részesül. E juttatások közül is kiemelkedik a Telexbe történt amerikai „beruházás”, amikor a Biden-adminisztrációhoz ezer szállal kötődő DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) nevű szervezet két évre 740 ezer dollárral, azaz mintegy 300 millió forinttal támogatta a Telex oktatóközpontját.



A Telex a Digitális Közönségmérési Tanács adatai szerint március hónapban a 9. leglátogatottabb oldal volt a magyar médiapiacon.