Ha eddig azt gondolta, a magyar gyorshajtókat büntetik szigorúan, akkor most nézze meg ezt

Korábban nagy felháborodást okozott a magyar autósok körében, hogy a rendőrség módosította a gyorshajtások büntetési határát. Emiatt a rendőrségnek még tisztáznia is kellett az ügyben az állításait, de most megmutatjuk, van olyan európai ország, ahol akár az autóját is elveszítheti a gyorshajtó.

Korábban az Index is beszámolt róla, május 1-jétől megszűnt a tolerancia a gyorshajtók ellenőrzésénél. Ennek értelmében már a legkisebb sebességtúllépésért is bírságot fognak kapni a megengedett sebességet túllépő sofőrök.

Akkor ez nagy port kavart, de a rendőrség nem sokkal később tisztázta, a minimális sebességtúllépésért csak akkor jár büntetés, ha megállítja a sofőrt a rendőr. A traffipaxok esetében minden marad a régiben.

A szakember szerint az újabb autókban kevésbé érezzük a nagy sebességet, mint egy régebbi járműben.

Az ember ezt a fajta sebességet nem érzékeli jól, nagyon sok a torzítás. Az érzékszerveink nem erre vannak kitalálva

– mondta Zerkovitz Dávid, közlekedéspszichológus az RTL Fókusz című műsorában.

Európa más országaiban azonban vagyonokba kerülhet a gyorshajtás. A Fókusz stábja készített is egy összeállítást, amelyben megnézte, mekkora a megengedett sebesség Európa országaiban. Emellett azt is megnézték, mekkora büntetésre számíthatunk egyes uniós államokban, ha kicsit erősebben nyomjuk a gázpedált.

Európa útjain

Ausztriában lakott területen belül 20 kilométer/órás sebességtúllépésig ha a traffipax fotózza le a sofőrt, 29 és 60 euró (10 730 és 22 200 forint) között lehet a büntetés. Ha valaki bárhol a megengedettnél több mint 40 kilométer/órával gyorsabban halad, 150 és 2180 euro (55 ezer és 800 ezer forint) közötti büntetést fizethet, és 6 hétre bevonják a jogosítványát.

Ami azonban ennél is érdekesebb, hogy a legnagyobb büntetés a követési távolság be nem tartásáért jár.

Ekkor 3-6 évre bekerül egy bejegyzés a jogosítványba arról, hogy amennyiben még egyszer megszegi valaki ezt a szabályt, 3-6 hónapra bevonhatják a jogosítványát, és akár 5700 euróra is büntethetik a sofőrt, akinek ezt követően egy képzésen is részt kell vennie.

Horvátországban:

10 km/h-ás sebességtúllépésig 40 euró (14 800 forint),

a megengedettnél 50 kilométer/órával gyorsabban haladó 666 és 1997 euró (250 ezer és 740 ezer forint) közötti bírságot kaphat.

A tűréshatás pedig 100 kilométer/óra sebesség alatt 10 kilométer/óra, míg felette 10 százalékot vonnak le.

Olaszországban:

A büntetés 41 eurótól (nagyjából 15 ezer forinttól) kezdődik a 10 kilométer/óránál kisebb sebességtúllépéskor,

60 kilométer/óránál nagyobb gyorshajtás esetén 821 és 3287 euró (300 ezer és 1,2 millió forint) közötti bírságot kaphatnak a szabályszegők.

Spanyolországban:

20 kilométer/óra sebességtúllépésig városban 100 eurós (nagyjából 37 ezer forintos),

51 kilométer/óra felett városban 600 eurós (nagyjából 230 ezer forintos) csekket kaphat,

ha városban 50 helyett például 110 vagy autópályán 120 helyett 201-gyel megy valaki, még börtönbe is kerülhet.

Svájcban már 1 kilométer/órás gyorshajtás esetén is büntetnek. A büntetéseknél figyelembe veszik a jövedelmi helyzetet is, de minimum 400 svájci frankos, nagyjából 150 ezer forintos büntetés mindenkinek alapból jár, aki szabályt szeg. Emellett a vezetői engedélyt is bevonhatják, de akár az autót is lefoglalhatják, ahogyan börtön is járhat érte.