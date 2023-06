Szijjártó Péter szerint Magyarország szuverenitását érte támadás Paks miatt

A külügyminiszter a Seiren pécsi beruházásának fontosságát ecsetelve arról is beszélt, hogy a Paks II beruházást nagyon sokan próbálják gátolni. Szijjártó Péter szerint ezáltal Magyarország szuverenitását érte támadás.

„Azért van nagy jelentősége a Seiren pécsi beruházásának, mert ez egy olyan autóipari beszállítói beruházás, amire referenciaként lehet majd hivatkozni akkor, amikor további beszállítókat próbálunk meg meggyőzni arról, hogy Pécsre vagy Pécs környékére jöjjenek a gyáraikkal. A Seiren egy 15 milliárd forintos beruházást hajt végre, a kormány ehhez adott egy jelentős, négy és fél milliárd forintos támogatást, ráadásul 170 új munkahely is létrejön. Ezek után könnyebb lesz újabb és újabb beruházásokat idehozni. Ez most áttörés lehet a régió szempontjából, amely Pécset magasabbra helyezi a beruházási térképen azoknak a vállalatoknak, amelyek új magyarországi termelési helyszínben gondolkodnak” – mondta a bama.hu-nak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A külügyminiszter szerint amikor Magyarország beruházási térképére nézünk, akkor azt látjuk, hogy a súlypontok alapvetően az északnyugati országrészben, Budapest környékén, valamint a Debrecen–Miskolc–Nyíregyháza háromszögben jöttek létre. Szijjártó Péter szerint

a kormány számára nagyon fontos, hogy a délnyugat-magyarországi térség a mostaninál sokkal hangsúlyosabban kerüljön fel a beruházási térképre.

A külügyminiszter elmondta, hogy a térség parlamenti képviselői is rendszeresen emlékeztetik arra a korábbi megállapodásra, mely szerint a kormány a délnyugat-magyarországi régióba is minél több beruházást fog vinni. „Mostanra ehhez az infrastrukturális körülményeket és a munkaerő-utánpótlást is megteremtettük.”

Paks II és a szuverenitás

Szijjártó Péter szerint a Paks II beruházást nagyon sokan próbálják gátolni.

Én azt gondolom, hogy a háború árnyékában most már mindenki láthatja, hogy egy ország energiaellátásának biztonsága nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés. Tehát, ha valaki egy országot próbál ellehetetleníteni abból a szempontból, hogy az ne tudja megtermelni a saját maga által felhasznált energia egy jelentős részét, akkor annak az országnak a szuverenitását éri támadás

– mondta a külügyminiszter, aki szerint abban az esetben, ha megújuló vagy fenntartható energiaforrásról beszélünk, a napenergia és a nukleáris energia jöhet szóba. „Nukleáris energia az, ahol egyszeri beruházással nagy mennyiségű energiát, elektromos áramot tudunk előállítani. Ezért is fontos, hogy a paksi erőmű két új blokkja megépüljön, mert akkor 2000 megawattról 4400 megawattra, tehát több mint duplájára tudjuk növelni Magyarország villamosenergia-előállítási kapacitását” – tette hozzá a külügyminiszter.

A helyi lapnak Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a kormány fog új ipari parkot kialakítani a térségben annak érdekében, hogy az infrastrukturális adottságok meglegyenek.

Van egy nagyon fontos kiegyensúlyozási törekvésünk: ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, a már meglévő erős gazdasági térségek az ország északi felében vannak inkább. Sajnos az ország déli részét, be kell látnunk, hogy mindenfajta igyekezetünk ellenére, még nem sikerült beruházásokkal benépesíteni. És persze a paksi beruházás fontos lesz, de az nem egy klasszikus termelő beruházás. Ezért nagyon komoly törekvés van arra, hogy ezt a térséget is bevonjuk a beruházások vérkeringésébe

– mondta a külügyminiszter.

(Borítókép: Szijjártó Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)