Tornádó söpört végig Óbudán

Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult le kedden Magyarország több pontján. A heves esőzés következtében villámárvizek alakultak ki, amelyek nemcsak a pincéket és alagsorokat árasztották el, hanem házak udvarait is, sőt, Óbudán még tornádó is kialakult.

A Fejér vármegyei Kincsesbányára hat óra alatt egyhavi csapadékmennyiség zúdult le kedden – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán. Azt írták, a havi átlagos csapadékmennyiség júniusban 60 és 80 milliméter között változik.

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedden 17 órakor a hatórás csapadékmennyiség Kincsesbányán 70 milliméter volt, a Somogy vármegyei Balatonlelle felső mérőállomáson pedig 62,6 milliméter. A szintén Somogy vármegyei Siófokon 35,5 milliméter eső esett hat óra alatt, míg a Pest vármegyei Tésán 33,6 milliméter.

A hatalmas mennyiségben lezúduló eső miatt villámárvíz öntötte el Pécs városát. A Pécs Aktuál közösségi oldalán egy videót is megosztottak, amely a Mecsek Kapunál lévő „vízlépcsőről” készült. Mint írják, ekkora esőnél a hegyről érkező csapadék ilyen sebességgel zúdul le a város alacsonyabban fekvő területeire.

Hozzátették, hogy Újhegyen még az eső után is dolgoztak az önkéntes tűzoltók. Több ház kertjébe tört be a víz a szántóföldekről, de volt olyan ingatlan is Pécsett, amelybe villám csapott, és kigyulladt.

A villámárvízhez hasonlóan árasztották el a videók a közösségi oldalakat. A Tolna vármegyei Kétyen nagy sebességgel áradt végig az utcákon a nagy mennyiségű víz, amely a kerítéseken át az udvarokba is bezúdult.

A hatalmas villámárvíz az autókat is majdnem ellepte Kétyen, ahol a közösségi oldalakra feltöltött videók tanúbizonysága szerint filmbe illő jelenetek játszódtak le.

A Pest vármegyei Ürömben is villámárvíz alakult ki, az autók csak lassan araszolva tudtak haladni. Néhány autós félre is állt az út magasabban fekvő részére, hogy megvárja a víz átfolyását, amely még egy háztartási kukát is magával sodort.

Az ország több pontján – eddig elsősorban a Dunántúlon – adtak munkát a tűzoltóknak az elmúlt órák nagy esőzései. A katasztrófavédelemhez számos bejelentés érkezett. Ezekben főként alagsori helyiségekbe, aknákba, udvarokba befolyt víz eltávolításához kértek segítséget. Jánossomorján például a Legelő utcában, a Béke utcában és a Tó utcában is a pincékben állt a víz.

Pakson a Hősök terén ugyancsak egy szuterént árasztott el az eső, Dombóváron, a Kosztolányi utcában egy aknából szivattyúztak ki vizet a tűzoltók, míg Baján, egy tanyán az udvarból folyt be a víz a lakóházba, a Vajda János utcában pedig egy autót toltak ki az összegyűlt vízből a tűzoltók. Az egységek folyamatosan dolgoznak a káresetek felszámolásán.

A zivatarok újabb hulláma Budapestet is elérte kedd estére, sőt, Óbudán egy zivatarfelhőből nem mezociklonális tornádó is kialakult – közölte az Időkép.

Az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán jellemzően erősen felhős idő várható, majd főleg késő délutántól egyre nagyobb területen szakadozhat fel a felhőzet, a nyugati tájakon akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Összességében többfelé kell záporra, zivatarra, illetve esőre is számítani.

Késő délutántól, estétől egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, a Dunántúl jó részén meg is szűnhet a csapadéktevékenység. A Dél-Alföldön néhol megélénkülhet a déli szél, de szélerősödés csak zivatar körül lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között alakul.

Szerdára az egész ország területére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Felhőszakadás miatt öt vármegyére van érvényben figyelmeztetés. Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék is hullhat.