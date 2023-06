Ismét lecsapott egy tornádó, Budapestre is kiadták a riasztást, jön az ítéletidő

Heves és Nógrád vármegyében is komolyabb károkat okozott a heves esőzés, a víz lakóházakba, pincékbe és udvarokba is befolyt, otthonokat tett lakhatatlanná, illetve utcákat árasztott el. A szeszélyes időjárás Miskolcon tornádó formájában jelent meg. Idén már negyedszer ért földet egy felhőtölcsér hazánkban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás miatt adott ki riasztást az ország több járására is.