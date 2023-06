A borok, a divat és a könyvek szerelmesei örülhetnek a hétvégén

A We Love Budapest beszámolója szerint a hétvégén lehet cseresznyét szedni, majd lekvárt főzni a Feneketlen-tónál, alternatív divatshow-t nézni a a Vállfa Feszten, vagy pihenni a borpikniken a fárasztó hét után.

Június 10., szombat

Feneketlen-tavi cseresznyeszedés, lekvárfőzés és piknik: Június 10-én 15 órától elindul az egy tálba cseresznyézés a Feneketlen-tónál. Ezt közös lekvárkészítés követi, közben pedig szól majd a zene, ellepik a füvet a piknikplédek, és gyermekprogrammal is készülnek a szervezők.

Vállfa Feszt – Alternatív divatshow: Egy évvel ezelőtt a Vállfa Projekt az etikus és fenntartható divat népszerűsítését tűzte ki céljául. Minden évszakhoz igazítva ingyenes ruhacsere-eseményeket szerveztek, melyekhez workshopok és beszélgetések kapcsolódtak. A csapat június 10-re egy alternatív divatshow-t rendez, amelyben a fenntarthatóság mellett a divat konceptuális, (kritikai) üzenetvivő szerepe is kiemelt szerephez jut.

Az eseményen részt vesz a bécsi székhelyű Kids of the Diaspora, a Dezső, és bemutatkozik a Terike from Budapest platform is. A Baltazár Színház a Baltazáréji álom fantasztikus világát megidéző jelmezeit vonultatja fel, melyet Király Tamás készített, és megnézhetjük emellett a Vállfa Feszt pályázóinak kiállított ruhakölteményeit is. Az est házigazdái Oltai Kata, Bauer Petra és Bodó Helga lesznek.

Jónás kézműves vásár a Bikás Parkban: A kacsás tó partját június 10-én kézműves alkotók és művészek veszik birtokba, mi pedig egész nap kedvünkre válogathatunk az ékszerek, kerámiák és más termékek sokaságából. Az ebédet, hűvös italokat és kraft söröket a Jónás csapata biztosítja, ha megéheznénk, megszomjaznánk a nézelődésben.

Június 11,. vasárnap

Bolhapiac, gyerekplacc, cseresznyevásár: Júniusban a hagyományos Hunyadi téri lommentő piacokat turbózzák fel a szervezők, ugyanis a 11-ei eseményhez társul most a Gyerekplacc és egy cseresznyevásár is. A vásárban egyedi és vintage tárgyak, könyvek, játékok, divatcikkek és egyéb használt, de jó állapotú portékák közül válogathatunk, az aprónép pedig színházi előadásokon, kreatív sarokban ütheti el az időt, de a kicsik a lekvárfőzésbe is beszállhatnak. ⁣A családi eseményt pedig a termelői cseresznyevásár és kézműves piac teszi teljessé.

Rosalia Borpiknik 2023: A Rosalia Borpiknik, vagyis a borillatú, láblógatós piknik utolsó napján vehetünk részt a Városligetben vasárnap, ahol a rosé-, pezsgő-, gyöngyöző- és habzóboroké lesz a főszerep. Az italok mellé street food kaják, prémium sajtok járnak, a hangulatot pedig koncertek tetézik.

94. Ünnepi Könyvhét: A Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna-korzó területe a könyveknek adja át a főszerepet június 8. és 11. között, a 94. Ünnepi Könyvhéten. A négynapos rendezvényen szabadtéri színpadi programokra, könnyűzenei koncertekre, dedikálásokra és a részt vevő könyvkiadók műsorkínálatára készülhetünk. A választék is színes lesz: 160 kiállító érkezik az eseményre. Az utolsó napra is érdemes elmenni, ugyanis a beszélgetéseken és izgalmas könyvbemutatókon kívül gyerekprogramokkal is várják az érdeklődőket.