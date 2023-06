Rendkívüli ülésen tárgyalja a státusztörvényt a parlament

Tóth Endre, a Momentum politikusa vette észre, hogy június 12-én délután benyújtotta Semjén Zsolt azt a kérvényt, amelyben rendkívüli ülés összehívását kéri. A Momentum politikusa szerint a szavazásnak borzalmas kimenetele lehet az oktatás jövőjére nézve.

Egészen idáig titkolták, hogy mikor kerül sor a vitára, de nemrég felkerült a parlamenti rendszerbe, hogy mit terveznek. Amennyiben ez a törvényjavaslat átmegy a következő hetekben, 4972 pedagógus állhat fel egyszerre miatta, így több mint 20 ezres dagasztva az amúgy is jelentős tanárhiányt

– olvasható a bejegyzésében.

Június 6-án, kedden hírt adtunk róla: Pintér Sándor a Krétában tájékoztatta a tanárokat arról, hogy benyújtotta a kormány a státusztörvény tervezetét, amelyről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Korábban a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója is letétbe helyezte a felmondását arra az esetre, ha elfogadásra kerülne a törvénytervezet. Emellett a mozgalom már bejelentette, hogy tüntetésre készülnek a tervezet tárgyalásának napjára, ami akkor még nem volt ismert.

A Kordonkormány benyújtotta bosszútörvényét az országgyűlésben. Álegyeztetéseken játsszák a demokráciát, de semmi lényegi változtatás nem történt! Már annyi mindent elvettek, és most még a személyi szabadságot is fenyegetik. Kiszolgáltatott helyzetet teremtenének a pedagógusoknak, átvezényelnék, a gyerekektől szándékosan elszakítanák szeretett tanáraikat. Több mint 5000 pedagógus mondana fel, ha a törvényt megszavazzák. Ez nem családvédelem, nem is hiba, hanem bűn