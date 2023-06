Fityiszt mutatott a DK a védőnői hálózat államosítóinak

A keddi napon ünnepelték országszerte a védőnők napját, azonban többen is úgy látják, hogy nincs nagyon mit ünnepelni. Bősz Anett, Budapest főpolgármester-helyettese köszönetnyilvánító sorai közé rejtette el, hogy épp most kötelezi a kormányzat az ágazat résztvevőit arra, hogy az ellátásban részesülő kisgyerekek összes adatát szolgáltassák ki az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) részére.

Keményebben állt az államosítás tervezetének elutasításába Szaniszló Ferenc a Demokratikus Koalíció budapesti frakcióvezetője, aki lapunknak azt mondta, hogy (Újpest kvázi független polgármesterét is ideértve)

a hat DK-s vezetésű fővárosi kerület nem vesz részt az OKFŐ által a polgármesterek számára összehívott tájékoztató találkozón, és a kormány utasításait sem fogják végrehajtani.

Ez azt jelenti, hogy nem írják alá a centrumkórházakkal a megállapodást, nem adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy a kijelölt kórház ingyenes használatba vegye a védőnői hálózat ingó és ingatlan vagyonát.

Amint arról korábban beszámoltunk, az erről szóló törvény értelmében, a jelenleg önkormányzati fenntartásban működő védőnői hálózatot július 1-étől venné át az állam. Budapest XVIII. kerületének polgármestere ugyanakkor úgy látja, hogy a jobb anyagi körülmények között lévő települések, illetve kerületek védőnői szolgálata kiválóan működik.

Pestszentlőrinc és Pestszentimre esetében az iskolai védőnői munka által összesen 7800 gyereket érnek el, éves átlagban pedig 750-760 gyermek születik, azaz ennyi családdal kerülnek kapcsolatba. Most ennyi gyerek, illetve családjuk magas szintű ellátása a tét, mert – mint fogalmaz – a tapasztalat azt mutatja, hogy amihez a kormányzat hozzányúlt, az az ágazat rosszabb helyzetbe került.

Nehéz Takács Péter államtitkárral abban vitatkozni, hogy a rosszabb helyzetben lévő megyékben, illetve településeken a védőnői hálózat nem éri el az elvárható szolgáltatási színvonalat, ugyanakkor ennek a helyzetnek nem lehet megoldása az, hogy tönkretesszük a városi, jól működő védőnői rendszert.

Szaniszló szerint a vidéken jellemző problémának az a magyarázata, hogy a kormány nem adja oda azt a forrást, ami az elvárható működést biztosíthatná. A Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára korábban érvként jegyezte meg, hogy a városokban a szükséges létszám felett is vannak védőnők. Valóban, a XVIII. kerületben is kettővel több van, de ennek fedezetét az önkormányzat saját költségvetéséből teremti meg, épp azért, hogy ne csak alapszinten működhessen ez a fontos közszolgáltatás.



A védőnők kerületből elvezényelhetőségével ez a szisztéma biztosan felborulna, de akad egyéb probléma is vele. Bár az OKFŐ ígéretet tett arra, hogy a fizetésük nem csökken, az egyes önkormányzatok által biztosított béren kívüli juttatásokról nem szól a szerződéstervezet. Ezeket egyébként több helyen az érintett védőnők nem is látták, nem kaptak kellő információkat, s amennyiben az nem kedvező számukra, tömeges felmondások is jöhetnek.

Egy XVIII. kerületi példán mutatta be az intézményi problémát a DK politikusa. 2020-ban adták át azt a vadonatúj gyermekorvosi rendelőt, ahol együtt dolgoznak a gyerekorvosok és a védőnők. Nem tudni, hogy a részben önkormányzati pénzből épült intézményt is érinti-e az államosítás.

A jelenség nem egyedi. Miután az önkormányzatok vezetőit nem kérdezték meg a rendszer átszabása előtt, Budapest fideszes polgármesterei is levélben fordultak az egészségügyi államtitkárhoz

azt kérve, hogy a jó minőségű védőnői szolgáltatással rendelkező kerületek szempontjait is figyelembe véve végezzék el a törvény finomhangolását. Legkésőbb két hét múlva kiderül, hogy meddig ért el a hangjuk.

Az OKFŐ-t is megkerestük egyebek mellett arról érdeklődve, hogy mi történik, ha ezek az említett önkormányzatok nem kötnek megállapodást a kijelölt kórházakkal és azt is megkérdeztük, hogy álláspontjuk szerint miért nincs jó helyen a (jó ellátási színvonalat biztosítani tudó) önkormányzatok fenntartásában a védőnői hálózat? Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

