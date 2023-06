Influenszerekkel népszerűsítik a véradást

A projekt célkitűzése, hogy 100+1 véradó-toborzó influenszer képzésével és közösséggé építésével megújítsák a véradás népszerűsítésének kommunikációját. A nyitóeseményen elhangzott, hogy a kezdeményezéshez olyan személyiségek csatlakoztak, mint a Valmar együttes, Rékasi Károly és Pikali Gerda színművészek, Maráz Zsuzsanna ultrafutó, Győrfi Pál szóvivő, Prodán Zsolt szívsebész, Som-Balogh Edina szépségkirálynő-színésznő, Abaházi Csaba riporter, Jaksity Kata műsorvezető vagy a népszerű tiktoker orvos, Kulja András. A közösségi médiában több mint háromszázezer követővel rendelkező sebész elmondta, hogy munkájából adódóan nap mint nap látja, milyen nagy szükség van a vérre.

Ha nincs elég, csúszhat egy műtét, a sürgősségi beavatkozásokat nehézzé teszi. Vannak olyan betegségek, aminek kezeléséhez pedig kéthetente szükség van vérkészítményre

– érzékeltette a doktor. Az Indexnek elmondta, hogy ugyan még nem készített a témában friss videót, de amint lesz ideje, ezen a felületen is hangsúlyozni fogja a véradás fontosságát. Arról is informálni fogja követőit, hogy mire számítson az ember az első alkalommal, illetve mi fog történni a levett vérrel.

Vérnagykövetek érdeklődési körönként

A szervezők reményei szerint ezzel olyan hálózatot sikerül létrehozniuk, ami hosszabb távon is fenntartható, és ami által az elköteleződés megsokszorozódik. Mint fogalmaztak, másként viszi majd tovább a véradás fontosságának üzenetét a tiktoker a csatornájára, az énekes a dalában, a sportoló a követői közé és mindegyikük különböző emberekre lesz hatással.

Ahogyan a vér áramlik az ereinkben és eljut minden egyes sejthez, úgy szeretnénk mi is behatolni a társadalom minden szintjére. A célunk az, hogy mindent átszövő hálózaton keresztül jusson el az üzenetünk oda, ahová eddig még nem sikerült, olyan innovatív formákban, amelyekre eddig még nem volt példa

– összegezte a csapat küldetését Gui Angéla, az OVSZ kommunikációs tanácsadója, aki szerint a véradás a felebaráti szeretet egyik legszebb formája.

Akiknek már segített

Elmondták történetüket azok is, akik a véradóknak köszönhetik az életüket. A médiában is ismert Csáky Soma, aki nagyfeszültségű vezeték okozta égésbaleset miatt több mint 100 egység vért kapott, úgy fogalmazott „az élet ajándék, ha van mód, segítsünk másoknak”. Mint korábban írtunk róla, van lehetőség irányított vérdonációt kérni. Soma lapunknak elmondta, hogy mikor kijött a kórházból, sokan megállították az utcán, hogy ők is hozzájárultak felépüléséhez. Arról ugyanis sms-t kap a donor, mikor kiszállításra kerül a vére.

Egy másik érintett, maga is véradó volt. Pataki Csilla már a 19. ilyen alkalomra készült, mikor egy véradáson derült ki a szívbetegsége. Később szívtranszplantáción is átesett, ennek már több mint négy éve. Egy, valószínűleg ebben a rekorderek közé sorolható, 138-szoros véradó is ellátogatott a rendezvényre – mint kiderült 19 éves kora óta donor.

A fiatalokat bevonzani

Velkey György, a Bethesda Kórház főigazgatója az Indexnek elmondta, hogy sok súlyos égési sérült érkezik hozzájuk, akiknél életmentő a vérpótlás. Soma is náluk lábadozott, most pedig már felépülve vérnagykövetként segít népszerűsíteni a donációt. A Magyar Kórházszövetség elnökeként is pontos rálátása van, mennyire nélkülözhetetlenek a vérkészítmények, sokak élete múlik ezen. Ezt a fiatalokban is szeretnék tudatosítani, ezért fontos a közösségi médiában az ismert emberek által közvetített üzenet. Véradók a tajszámmal rendelkező 18-65 év közöttiek lehetnek, akiknek súlya 50-140 kilogramm között van.

Győrfi Pál lapunknak úgy fogalmazott, hogy ő is jelen van a TikTokon, ahol legutóbbi elsősegélynyújtó videója 1 milliós nézettségre tett szert. „Az egészséges fiatalok többsége nem foglalkozik betegségekkel, pedig fontos tudni, hogy a vérvétellel életeket menthetnek meg. Ha valaki jót akar tenni, ennél nagyobb dolgot nem is adhatna" – hangsúlyozta. Egy véradással három ember életét lehet megmenteni, ugyanis egyetlen donor véréből három vérkészítmény készül: vörösvérsejt, vérlemezke- és plazmakoncentrátum, amit akár három különböző ember is megkaphat.

Magyarország biztonságos vérellátásához naponta 1600–1800 véradásra van szükség. A hazai készlet háromnegyede a nagyjából 250–270 ezer rendszeres véradótól származik. A legrövidebb ideig a vérlemezkék használhatóak fel, +22 Celsius-fokon mindössze 5 napig alkalmas donációra. „Éppen ezért egyetlen nap sem lehet hátradőlni azzal, hogy van elég vér, ma nem toborzunk véradókat" – közölte Nagy Sándor, az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese.

