Vitézy Dávid egy ritkán látott közlekedési technológiát mutatott be

„A buszok maguk is ellenőrzik a buszsávok szabályos használatát egyre több helyen Amerikában. New York kezdte, és mára egyre több útvonalon teszik alkalmassá erre a buszokat. Ma pedig az Egyesült Államok fővárosa, Washington D. C. is bejelentette, hogy júliustól a buszok ellenőrzik a buszsávok szabályos használatát”; ezt akár Budapesten is bevezethetnék – derül ki Vitézy Dávid Facebook-posztjából.

A korábbi államtitkár szerint a rendszer úgy működik, hogy a busz elejére szerelt kamera érzékeli, ha a buszsávban egy autót lát, majd a rendszámot összeveti az adatbázissal, és ha szabálytalan használat gyanúja merül fel, a videót hitelesítve, visszakövethető GPS-alapú helyszín és az időpont megjelölésével továbbítja a rendőrségnek.

Vitézy Dávid így folytatja: „A rendszer a buszüzemeltető szempontjából teljesen automatizált, a buszvezetőnek nem kell semmit csinálnia, a bírság kiszabása előtt azonban a rendőrség visszanézi a videókat, hogy ellenőrizzék, ténylegesen szabálytalan volt-e a rögzített felvételen látható autós.”

A hagyományos út menti buszsávfigyelő kamerákat (New Yorkban 382 db működik) csak kiegészíti ez a megoldás, és elsősorban nem a buszsávban haladó autók kiszűrésére használják, hanem a buszsávban megálló, rakodó gépjárművek számának visszaszorítására, amire a fix út menti kamerák kevésbé alkalmasak – fogalmazott.

A közlekedési szakértő szerint ez a technológia egyre olcsóbban rendelkezésre áll, így a fővárosban érvényben lévő szabályokon indokolt lenne változtatni. Vitézy Dávid elmondása szerint mivel az összes újabb budapesti busz 2014 óta fel van szerelve frontkamerával, jelentősebb beruházás sem kellene a központi rendszeren túl, és szerinte az is elég gyorsan megtérülne.