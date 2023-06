Skorpió bújt meg egy érdi ház konyhájában

Skorpiót találtak egy érdi családi házban. A nagy ijedség ellenére senkinek sem esett baja, az ízeltlábút Both Zoltán vadállatbefogó vitte magával.

Nem mindennapi, amivel egy érdi családi ház lakói találkoztak a konyhájukban. A házban egyszer csak egy mozgó mosogatószivacsra lettek figyelmesek, nem sokkal később kiderült, egy skorpió miatt mozgott, amely elő is bújt a szivacs alól.

A család megijedt, de azonnal értesítették Both Zoltán vadállatbefogót, aki be is fogta az állatot. A skorpió azóta jó kezekben van.

Valószínűleg külföldi nyaralás során mászhatott be és bújtatott meg a bőröndben, majd így kerülhetett be az országba. Ha nem bőröndben utazott be, akkor bármilyen csomagban benne lehetett, aminek a célállomása Magyarország

– mondta Both Zoltán a Borsnak.

A Both azt is elárulta, hogy senkinek sem esett baja. Szerinte pontosan sohasem tudhatjuk, honnan érkezett az állat, sőt

egy lakásban bujkálva természetesen túléli a telet is. A szabadban egyértelmű, hogy nem, ott hamar elpusztulna

– tette hozzá.

Korábban a Pesti úti Lidlben vásárolt akciós eperben talált egy nő egy skorpiót, amelyet ugyancsak Both Zoltán fogott be, miután a nő csak az otthonában vette észre az állatot.