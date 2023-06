Újra felgyúltak a fények a Lánchídon

Ugyan tavaly decemberben már részben visszakapta a főváros a Lánchidat, de eddig csak a közösségi közlekedés autóbuszai, a taxik, motorok, kerékpárok, rollerek, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedhettek az úton. A végleges forgalmi rendről még döntenek, de a híd felújítása már a nyáron befejeződik, ezzel együtt pedig a díszkivilágítást is tesztelték.

Mint megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester május végén a közösségi oldalán jelentette be, hogy ősz helyett már a nyáron – így a tervezett határidő előtt másfél hónappal – befejeződik a Lánchíd felújítása.

A politikus a bejegyzés alatt megosztott videóban elmondta azt is, hogy már el lehet sétálni a Lánchíd pesti oldala előtti sétányon. A főpolgármester a legfontosabbnak azt nevezte, hogy – ha a hatóságok elvégzik a dolgukat, és kiadják a szükséges engedélyeket, akkor – már augusztus 20-án mindenki használhatja a Lánchidat.

Karácsony Gergely most hivatalos Facebook-oldalán arról számolt be, hogy letesztelték a Lánchíd díszkivilágítását, erről a főpolgármester egy videót is megosztott.

Energiatakarékos díszkivilágítás

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint a kivitelező A-Híd Zrt. szakemberei elvégezték a díszvilágítás üzempróbáját csütörtök este. Mint írták, nemcsak az új rekonstruált, valamint a régi restaurált kandeláberekből álló közvilágítás újult meg, hanem a díszvilágítást is energiatakarékos rendszer váltotta fel.

Hozzátették, hogy a füzérvilágítást biztosító 1180 lámpatest helyére korszerű LED-technológiás égősor került a Lánchíd felújításakor. Az új, automata díszvilágítás színképe dinamikusan változtatható: a füzér az év túlnyomó részében egyszínű, melegfehér fényben látható majd, de a rendszer alkalmas arra is, hogy ünnepeken, jeles napokon színesbe öltöztesse a hidat.

A füzérvilágítás mellett több száz fényvetőt is felszereltek a kivitelező szakemberei: a kapuzatok korábbi világítását a pilonerkélyek, a külső oldalak és a boltívek megvilágításával egészítették ki. Lámpatestek működnek majd a mederpilléreken az öntöttvas konzolok között, illetve a parti pilléreken, a hídszerkezet alján is.

A felújítás befejezését követően az oszlopokon és a híd mellvédjén elhelyezett lámpatestek lehetővé teszik, hogy a hídfőket őrző oroszlánszobrok sötétben is jól látszódjanak – írták.

Kitértek arra is, hogy másfél hónappal az eredeti szerződésben vállalt időpont, augusztus 3. előtt megkezdődött a felújított híd műszaki átadás-átvétele.

Ha a hivatalos eljárások a szokásos idő alatt eredményesen lezárulnak, és ezzel párhuzamosan a még hátralévő kisebb munkák és javítások is befejeződnek, a gyalogosok már augusztusban átkelhetnek a Lánchíd két oldalán végigfutó járdákon.

Addig a híd továbbra is munkaterület, a BKK buszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között – mindkét irányban – díjmentes az utazás – jelezték.

A lakógyűlésen dől el a forgalom sorsa

Karácsony Gergely posztjában emlékeztetett, hogy a Lánchíd végleges forgalmi rendjéről a fővárosiak dönthetnek a most futó Budapesti Lakógyűlésen.

Mint ismert, a BKK a jelenlegi forgalmi rend fenntartását javasolja, míg a kormány addig nem száll be a felújítás költségeibe, amíg nem járhatnak rajta autók. A Magyar Autóklub az okos kompromisszumot támogatja. Álláspontjuk szerint egy olyan megoldásra van szükség, amely nem hozza vissza az eredeti torlódásos állapotot, ugyanakkor a másik szélsőséget, az üres híd állapotát sem tartósítja.