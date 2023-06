Rengeteg szabadtéri programmal várja az érdeklődőket Budapest a hétvégén

A száraz, meleg időjárás a szabadtéri programoknak is kedvez, így a hétvégén több izgalmas workshop, koncert és piac is várja az érdeklődőket. A nyugalomra vágyók piknezhetnek, társasozhatnak és jókat ehetnek a Funky Pho tribute napokon, míg a sportosabbak bebarangolhatják a főváros új szabadidőparkját, és kipróbálhatják a futópályát.

A We Love Budapest programajánlója szerint a hétvégén jógázni is lehet a pesti alsó rakparton, de gyerekprogram és zene is várja az érdeklődőket. A családoknak ígéretes lehet a Gárdonyi Piknik is, ahol koncertek, workshopok és közösségi társasozás is fokozhatja a hangulatot.

Június 17., szombat

Rakpart nyitó hétvége: Idén nyáron, június 17. és szeptember 24. között a pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszán, a Jane Haining rakparton hétvégente nincs autós forgalom. A nyitó hétvégét június 17-én méltó módon avathatjuk fel: lesz zene, sport, gyerekprogram és mindenekelőtt sétálók, bringások, görkorisok, rolleresek. Szombaton bűvészshow-t nézhetnek meg az ide kilátogatók, este pedig a Csángálló vár, vasárnap városi evezésre, jógára, Hosszúlépés sétára és szitázóworkshopra is számíthatnak.

V. Gárdonyi Piknik: Június 17-én tartják az ötödik Gárdonyi Pikniket a Bartók Béla úton. A B32 Galéria előtti teret koncertek, virágbomba- és printkészítő workshopok és termelői piac foglalja majd el. De a Játszóház Projektnek köszönhetően közösségi társasozás is fokozhatja a piknikhangulatot.

Nemzeti Atlétikai Központ és Szabadidőpark Családi nyitónap és futóverseny: Június 17-én megnyílik Budapest új szabadidőparkja, benne a Nemzeti Atlétikai Központtal. Ennek örömére pedig ingyenes családi napot tartanak, amelyen játékos formában ismerkedhetnek meg az érdeklődők az atlétika versenyszámaival, és bebarangolhatóvá válik a létesítmény. Sőt, aki regisztrál a futóversenyre, még a profi sportolók előtt kipróbálhatja a futópályát. Így pedig abból is ízelítőt adnak, hogy milyen lesz Budapest legújabb szabadidőparkja, amikor a vb után visszakerül a városlakókhoz.

Június 18., vasárnap

Brunch + Pop-up – jewel edition: A nyári szettek mellé már csak az ékszerek beszerzése következik, amit meg is tehetünk június 18-án. A brunchcsal egybekötött pop-upon három márka gyöngyszemei közül válogathatunk: a Luiza jewels, Malna jewellry és a Goldenhour pakolják ki kincseiket a Greenhabit asztalaira. A vásárlás mellé isteni reggelivel, kávéval és mimosával készülnek a szervezők, de meglepetésre is számíthatunk.

Son Lux (US): A Son Lux eredetileg tavasszal turnézott volna Budapesten, de végül június 18-ára időzítették a koncertet. A földrajzilag és kulturálisan is sokszínű zenekar tagjai, Rafiq Bhatia, Ian Chang és Ryan Lott más-más hangzásvilágot képviselnek, így lesz a zenéjük aprólékosan kidolgozott, izgalmas kavalkád. A Dürer Kert-es fellépésükön hallhatóak lesznek a trió eddig megjelent öt lemezének dalai, de az azóta megjelent új számok is.

Funky Pho tribute napok a Pántlikában: Három év kihagyás után június 16-án újból hírt ad magáról a Funky Pho, ami péntektől vasárnapig tart a Pántlikában. Ezeken a napokon klasszikusokkal és speciális ételkülönlegességekkel is várják az érdeklődőket: kóstolhatnak phót lassan főtt lábszárral, a Funky Pho legendás kimchijét, de lesz pacalsali és grillsaláta, gyömbéres csirkével. A különlegességre vágyók pedig kipróbálhatják a díjnyertes ázsiai bisztró és a Pántlika szerelemgyerekét, a Funky Pántlika Burgert is.