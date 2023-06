Kánikulát hoz a hétvége

Szombaton többnyire napos idő várható, bár néhol előfordulhat egy-egy futó zápor, zivatar. Napközben 22 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap már ennél is melegebb lesz.

Szombaton nyugaton számíthatunk több napsütésre, máshol gyakran takarhatják felhők a napot. Elszórtan zápor, esetleg zivatar kialakulhat, de északkeleten és keleten helyenként tartósabb eső is előfordulhat.

Többfelé élénk, a Dunántúl több tájegységén erős lehet az északi-északnyugati szél. Hajnalra északon foltokban pára, köd képződhet. Kora reggel 9 és 16,

délután általában 22 és 28 fok között alakulhat a hőmérséklet,

de a tartósabban felhős, borongós, esős északkeleti tájakon csak 18–21 fok várható. Szombaton nem valószínű kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség. (Délután legfeljebb a Nyugat-Dunántúlra sodródhat be egy-egy zivatar.)

Fotó: Időkép

Nem érkezik front

Az Időkép beszámolója szerint szombaton sem érkezik front, de a helyenként hűvös reggeli időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A fokozottan érzékenyeknél alvászavarok, vérnyomás-ingadozás és keringési panaszok előfordulhatnak, az élénk, erős szélben pedig egyeseknél fejfájás, nyugtalanság jelentkezhet.

A melegedésre érzékenyek körében migrén is előfordulhat, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat, a felhősebb keleti tájakon élők viszont dekoncentráltságot, tompaságot is tapasztalhatnak.

Vasárnap országszerte többórás napsütésre számíthatunk, de a keleti, északkeleti tájak felett eleinte több felhő lehet az égen. Egy-egy átmeneti zápor, esetleg zivatar csupán néhol északon, északkeleten fordulhat elő a délutáni, kora esti órákban. Az ország középső harmadán többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Délutánra már 27 és 31 fok közé melegedhet a levegő.

