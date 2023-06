Apa csak egy van! – Több szabadsággal segítenék Magyarországon a családfenntartókat

Június harmadik hétvégéje apák napja, amelyet egyre több családban ünnepelnek. Ebből az alkalomból több szervezet, párt is közleményt adott ki, melyben a köszönetnyilvánításokon túl néhány intézkedés, támogatás fontosságára is felhívták a figyelmet.

Az Egyszülős Központ közleményben jelentette be, hogy programsorozatot indít a gyermekeiket egyedül nevelő édesapáknak.

A központ az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta: Magyarországon az egyedül nevelő szülők mintegy 14 százaléka férfi, hozzávetőleg mintegy 40 ezren vannak.

Róluk és a külön élő apák problémáiról, érzéseiről ritkán beszélünk. Ezért is született meg az Apaerő hétről hétre elnevezésű kezdeményezés, amely Süveges Gergő – az Apakulcs alapítója – és az Egyszülős Központ közös programja

– olvasható a tájékoztatóban, melyből kiderül: a résztvevők június végétől hetente rövid levelet kapnak, amelyben megfontolandó kérdéseket és könnyen elvégezhető, apró gyakorlatokat találnak. Emellett egy támogató Facebook-csoportot is létrehoznak, és időről időre online találkozásokat szerveznek, amelyeken lehetőség lesz beszélgetésre, tapasztalatcserére más apákkal.

Az Egyszülős Központ apák napja alkalmából emlékeztetett arra is, hogy Magyarországon ma mintegy 300 ezer családból hiányzik az egyik szülő. A pesti Egyszülős Központ 2018 májusában nyílt, hogy gyakorlati segítséget és közösséget nyújtson azoknak a családoknak, ahol egy szülő neveli gyermekét.

2022 márciusában megnyílt Budán, a Déli pályaudvar mellett a második Egyszülős Központ, amely a budai agglomerációban és a Budán élő egyszülős gyerekeknek és családoknak is könnyen megközelíthető.

Megemlítették azt is, hogy az Apakulcs az egyetlen olyan magyar nyelvű könyv, online segítség és képzésrendszer, amely bármely élethelyzetben lévő apának segít, hogy erősebben és egészségesebben kapcsolódhasson gyermekéhez.

Apák és a politika

Apák napja alkalmából a Párbeszéd – Zöldek is közleményt adott ki, melyben a párt bejelentette, hogy törvényjavaslatot nyújt be az országgyűlésnek az apasági szabadság időtartamának növeléséért.

Jávor Benedek, a párt európai parlamenti listavezetője azt mondta, az Európai Unióban kötelezően előírt tíznapos apasági szabadság nem feltétlenül elegendő ahhoz, hogy apa és gyermeke között valódi érzelmi kapcsolat kialakulása indulhasson el. A Párbeszéd – Zöldek törvénymódosítási javaslatával azt kívánja elérni, hogy az apáknak 30, ikergyermekek esetén pedig 45 nap szabadság járjon a születés vagy az esetleges örökbefogadás után.

Minden apa megérdemli, hogy már a gyermek lehető legkorábbi életszakaszában hozzájusson legalább ennyi együtt töltött időhöz, és így kialakulhasson a valódi érzelmi kapcsolat

– ismertette pártja álláspontját a politikus.

Apák napja alkalmából Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár is posztolt, mint megírtuk, Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány több intézkedéssel is segíti a férfiakat, akiket a jövőben is támogatni fognak.