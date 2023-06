Fontos dolgot mondott az uniós forrásokról Navracsics Tibor

Tokaj, Herend és Puskás kultuszát mindenképpen fejleszteni kell, ez az a három „alappont”, amelyről külföldön megismerik Magyarországot – jelentette ki a területfejlesztési miniszter szombaton Tarcalon. Az MTI beszámolója szerint erről is beszélt az iCon gazdaságpolitikai konferencián Navracsics Tibor.

Tokajra kitérve azt hangsúlyozta, ha „megtaláljuk a jó eszközöket”, akkor a tokaji térség a legjelentősebb térségek közé tartozhat nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában is.

Kifejtette, Tokajban és környékén sok infrastrukturális fejlesztés zajlik, a vállalkozásokat segítő települési és közlekedésfejlesztési program forrásai révén 120-150 milliárd forint összegű beruházás van folyamatban vagy készült már el.

A legutóbbi időkig gazdaságpolitikai kihívást jelentett a kormány számára Tokaj-Hegyalja, ez a terület ugyanis a felzárkázó régiók közé tartozik,

emiatt kiemelt figyelmet igényel az európai uniós források elosztásában is, az erre szánt pénzek kétharmada ugyanis az ilyen régiókba érkezik – mondta a miniszter hozzátéve, a nemrég megépült Miskolc-Kassa gyorsforgalmi kapcsolat segítségével be lehet kapcsolni Tokajt a hazai gazdaság vérkeringésébe. Részben ezért jött létre az úgynevezett Tokaj-program is, amely kifejezetten ennek a térségnek juttat kiemelt forrásokat.

2022 februárja óta számos körülmény átírta a magyar gazdaság és a költségvetés helyzetét, a háború következtében berobbanó energiaárak csak tavaly mintegy 4 ezer milliárd forint pluszkiadást jelentettek a hazai büdzsének – jegyezte meg.

A 2021-2027-es időszakban hét évre kevesebb mint 10 ezer milliárd forintot kap Magyarország forrásként az Európai Uniótól, azaz lényegében három év európai uniós forrását emésztette fel csak az energiaáremelés, ezért a kabinet kénytelen volt a beruházások felfüggesztéséről, átvizsgálásáról és újratervezéséről dönteni – emlékeztetett Navracsics Tibor, megjegyezve, a remények szerint hamarosan folytatni lehet a nemzeti forrásból megvalósuló beruházásokat.