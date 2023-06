A kormány tanárhiányra készül, az Európai Bizottság miatt módosíthatnak a státusztörvényen

A Népszavának állítólag egy, az Európai Bizottsággal való tárgyalásra rálátó kormányzati tisztviselő szerint a magyar kormányon belül tanárhiányra készülnek. Azt is elmondta a forrás, hogy az Európai Bizottság több módosítást is javasolt a magyar kormány számára.

Mint ismert, a státusztörvény pénteki vitájával egy időben egy módosító indítványt nyújtott be a Fidesz, amellyel heti 24 órában rögzítenék a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt. Azonban a benyújtás pillanatában nem volt ismert, miért került be a módosítás.

A Népszava információi szerint az Európai Bizottság miatt került be a módosítás, ezzel együtt egy név nélkül nyilatkozó bennfentes szerint még több is várható. A bizottság, bár „a tervezett változások irányát több tekintetben jónak tartja”, további módosításokat is javasolt, amelyből négy fontos pont van:

A szakszervezetekkel történő egyeztetési kötelezettség tekintetében a kormány nem szeretne egyeztetni olyan szervezetekkel, amelyek taglétszáma nem fedi le a foglalkoztatotti kör minimum tíz százalékát. Azonban az EB azt szeretné, ha legalább a legnagyobb szakszervezettel egyeztetne a kormány. A nevelés-oktatással lekötött heti munkaidő tekintetében az EB azt látná szívesen, ha egy fix óraszámot adna meg a kormány. Vélhetően ez a fajta nyomás kényszeríthette a kormányt a pénteki módosítás benyújtására. A sávos bérrendszerrel a bizottságnak az a baja, hogy túl szélesek a sávok, valamint szerintük a bérek meghatározásánál jóval több objektív szempontra lenne szükség. A lapnak nyilatkozó tisztviselő szerint a „kormányban foglalkoznak” a kérdéssel. Belengette azt is, hogy akiknek a bére nem éri el a törvénytervezetben rögzített bérsávok alsó határát, már idén nyáron számíthatnak bérkorrekcióra. A pedagógusok kirendelhetőségével összefüggésben aggályosnak tartja az uniós intézmény, hogy nem önkéntes alapon működik. A javaslatuk ennél a pontnál, hogy az áthelyezések elsősorban önkéntes alapon történjenek, egyoldalú kijelölésre csak akkor kerüljön sor, ha önkéntes jelentkezés hiányában „a megfelelő minőségű oktatás” a hiánnyal küzdő intézményben nem lenne biztosítható.

Ezzel az utolsó ponttal pedig a forrás szerint a kormány már a jövőbeli tanárhiányra készül. Szerinte ez egy „biztonsági védőháló”, aminek köszönhetően egy tömeges felmondás esetén a diákok sehol sem maradnának megfelelő oktatás nélkül.