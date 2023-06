Berobban a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el Müller Cecília

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben jelentette be, hogy az országos tisztifőorvos szerda éjféltől pénteken 24 óráig másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére vonatkozóan. A meteogyógyász szerint a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen nagy veszélyben vannak a kisgyermekek, az idősek, valamint a krónikus betegek.

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) ajánlását június 21-én éjféltől június 23. 24.00 óráig másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére vonatkozóan – olvasható az NKK és a katasztrófavédelem közös közleményében.

A hírre reagálva az Indexnek egy meteogyógyász arról beszélt, hogy a 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet egyértelműen pluszterhet ró a szervezetre, ilyenkor a hőt már nem tudjuk sugárzás vagy hővezetés útján leadni, egyedül az izzadás teszi lehetővé a hőelvonást, ez az állapot pedig próbára teszi a keringési rendszert, az erek kitágulhatnak, megnövelve a szív munkáját.

A szervezet ilyenkor nem elég, hogy elviseli a meleget, ellensúlyozásképp még magasabb fokozatba is kapcsol, így mindenképpen egy duplán terhelő folyamatról beszélhetünk

– jelentette ki Pintér Ferenc, a Meteo Klinika vezetője, aki beszélt arról is, hogy egy másodfokú hőségriasztás esetén mindenki veszélyben van. Különösen kitettek a krónikus betegek, az idősek és a gyerekek, de azok is nehéz napokat élhetnek meg, akik a frontokra alapból érzékenyek.

Arra a kérdésre, hogy kánikula esetén milyen egészségügyi panaszok jelentkezhetnek, kiemelte, ilyenkor nagyon sok probléma adódik, a napszúrás rövid idő alatt is ki tud alakulni, de a hőség figyelmetlenné, enerválttá, fáradttá tehet bennünket. A reflexek ilyenkor jelentősen lelassulhatnak, a teljesítménycsökkenés hatására pedig több lehet a baleset – ez egyébként a statisztikákon már látszik is, – de akár agresszív viselkedés is felléphet.

Emellett nagyon gyakoriak a rosszullétek, valamint kánikula esetén természetesen a kiszáradás lehetősége is fennáll, ebből a szempontból szintén az idősek és a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben. Súlyos esetben hőguta is kialakulhat, de megnő ilyenkor az infarktus és a trombózis kockázata is. A statisztikák ugyancsak számos alkalommal rávilágítottak arra, hogy kánikula mindig többlethalálozáshoz vezet

– mutatott rá Pintér Ferenc.

Mit tegyünk és mit ne tegyünk?

A NKK és a katasztrófavédelem közös közleményében néhány fontos tanáccsal is ellátta a lakosságot, ezek az alábbiak:

15 óra között – tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a szervezetünket terhelő fizikai munkát, zuhanyozzunk naponta többször, langyos vízzel. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre.

A kánikula és az iskolai szünet beköszöntével a hétvégéket egyre többen töltik vízparton. A nyári napokon 11–15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy ebben az időszakban a fürdőzők kerüljék a napozást. Ha nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget. A szem védelme érdekében javasolt az UV-szűrős lencse, napszemüveg viselése. A bőrtípusnak megfelelő fényvédő krém használatáról se feledkezzenek meg, illetve napozást követően hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének. Felhevült testtel semmiképp se ugorjanak a vízbe!

Autóban soha ne hagyjunk gyermekeket és háziállatokat! A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet. Még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot! Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

A hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményeknél légdugó alakulhat ki. Ez elsősorban társasházaknál fordulhat elő. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg, felfelé törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba, és szén-monoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szén-monoxid-érzékelő. Ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, hívjunk kéményseprőt.

Ovádi Péter: A kánikula az állatokra is veszélyes

A kánikula nemcsak az emberekre, hanem az állatokra is hatalmas veszélyt jelent – többek között erre hívta fel a figyelmet a napokban Ovádi Péter, állatvédelmi kormánybiztos.

A politikus azt kérte, hogy a forró időjárás beköszöntével mindenki fordítson fokozott figyelmet az állatok egészségének megóvására.

Nem mindenki tudja, de az állatok hozzánk hasonlóan hőgutát kaphatnak, kiszáradhatnak és akár el is pusztulhatnak, ha nem vigyázunk rájuk

– hangsúlyozta a közleményben, amelyet az Igazságügyi Minisztérium juttatott el az MTI-hez.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a meleg időjárás a haszonállatokat sem kíméli, ezért róluk sem szabad megfeledkezni. Hiszen a nappali csúcshőmérséklet idején a nem megfelelő körülmények között tartott házi kedvencünk egészsége komoly veszélybe kerülhet, ha nem vagyunk kellően körültekintőek és nem tesszük meg a szükséges óvintézkedéseket.

Kitért arra is, hogy az autókban 5–10 perc alatt akár 60 Celsius-fokra is emelkedhet a hőmérséklet, ami a bent tartózkodó élőlények számára hosszabb távon végzetes lehet. Ezért ne hagyjunk se embert, se állatot a járműben.

„Az állat számára mindig biztosítsunk hozzáférhető vizet, amit időközönként cseréljünk, hogy az ne melegedjen fel. További veszélyeket előzhetünk meg, ha a kutyát a kora reggeli és esti órákban sétáltatjuk, hiszen napközben az aszfalt átforrósodik, ami a mancsán égési sérüléshez vezethet. A kertes házakban élő állatok fekhelyét, házát helyezzük árnyékos, naptól védett területre" – sorolta, majd hozzátette: ha bármi szokatlant észlelünk házi kedvencünkön, nem a megszokott módon viselkedik, minél előbb forduljunk állatorvoshoz.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)