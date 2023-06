A béke kilátástalannak tűnik az orosz–ukrán háborúban, de akkor hogyan tovább?

Azzal, hogy Vlagyimir Putyin beismerte, hogy elhurcolták az ukrán gyerekeket, lényegében minden vitát semmissé tett, ami arról szólt, hogy ki a felelőse a jelenleg zajló háborúnak – jelentette ki Tarjányi Péter a Frontvonal legújabb adásában. A biztonságpolitikai szakember arról is beszélt, hogy az orosz vezetés azért akar békét sürgetni, mert győzelemként tudnák kommunikálni az eddig történteket. Ugyanakkor Ukrajna és a Nyugat érdekeit legkevésbé sem szolgálja az, hogy keleti szomszédunk elveszítse területe ötödét.

Tarjányi Péter a Frontvonal e heti adásában hangsúlyozta: míg a háború elején még 30 százalék körül volt Volodimir Zelenszkij támogatottsága, mostanra 85-90 százalék körül van. Hozzátette: ebből is látszik, hogy az ukránok elégedettek a jelenlegi vezetés munkájával és hozzáállásával, ugyanakkor elvárják, hogy ugyanezt a honvédő és hazafias hozzáállást folytassák, különben gyorsan veszítenének a népszerűségükből.

Semmilyen jel nem utal arra, hogy rövid távon békét kötnének a felek – közölte Tarjányi Péter.

A szakember kiemelte, a háború többféleképpen is véget érhet: lehet, hogy az ENSZ békefenntartói hoznak létre egy semleges zónát a két ország között, ahogy történt ez Cipruson is, vagy létrejön egy olyan katonai vonal, mint Észak- és Dél-Korea esetében. A harmadik forgatókönyv szerint a jelenlegi orosz vezetés és Putyin bukása is lezárhatja a konfliktust.

Tarjányi Péter hangsúlyozta: bár az orosz hadsereg páncélososztagait a világon az egyik legerősebbnek gondolták korábban, mostanra bizonyítottan több mint 3000 járművet vesztettek. Ukrajna nagy valószínűséggel arra a pillanatra vár a nyugati fegyverek totális bevetésében, amikor Oroszország egyértelműen nem tudja már pótolni a veszteségeit, így könnyebben sebezhetővé válik.

Az adásban szóba került többek között még:

a Noha Kahovka-i gát felrobbantásának stratégiai jelentősége;

lehetnek-e hasonló támadások Ukrajna területén;

mik voltak a nyugati lőszerbeszerzés nehézségei;

a kiberhadviselés és kémtevékenység a háborúban.

(Borítókép: Tarjányi Péter. Fotó: Karip Tímea / Index )