Szijjártó Péter ismét megszólalt az ukrajnai hadifoglyok ügyében

Szijjártó Péter szerdán a tunéziai külügyminisztert fogadta a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A tárcavezető a megbeszélést követően Nabil Tammarral közösen tartott sajtótájékoztatót, ahol arról kérdezték, hogy mit lehet tudni azokról az ukrán hadifoglyokról, akik nemrég kerültek Magyarországra.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Orosz Ortodox Egyház és a Máltai Szeretetszolgálat között volt egy kapcsolatfelvétel, amelynek eredményeként érkezett Magyarországra tizenegy hadifogoly. Elmondása szerint ez ellen a magyar kormánynak semmilyen ellenvetése nem volt.

Mint mondta, szerintük minden egyes ember kiszabadulása a hadifogságból az jó hír.

Őszintén reméljük, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben még sok hadifogoly mindkét oldalon visszanyeri a szabadságát, és azt is reméljük, hogy hamarosan már nem is lesz értelme hadifoglyokról beszélni, mert a háború véget ér

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A tárcavezető hozzátette, hogy „bár nyilvánvalóan ez a jelenlegi brutalitást és az európai háborús pszichózist látva naiv illúziónak tűnik”.

„Természetesen megtörtént az ukrán hatóságok értesítése, holott erre nekünk semmilyen jogi kötelezettségünk nem volt. A partnerség, a normális együttműködés keretében jeleztük, hogy ez a tizenegy volt hadifogoly Magyarországra érkezett egy egyházi együttműködés keretében” – mondta.

A Magyarországra szállított ukrán hadifoglyokról elmondta, hogy az országban szabadon mozognak, „azt csinálnak, amit akarnak, oda mennek, ahova akarnak, mi őket nem kell, hogy szállítsuk sehova”. Hozzátette, hogy ezek az emberek ha akarnak, az ukrán hatóságokkal is kapcsolatba léphetnek.

Tehát ők szabad emberek, és itt Magyarországon szabadon mozognak, meg Magyarországról ki, meg be is szabadon mozognak. Tehát, hogy melyikük hova megy vagy hova nem megy, arról nekem nincs információm, és nem is kell, hogy legyen