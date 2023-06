Gyurcsány Ferenc: Nem kapom már fel emiatt a fejem

Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott Facebook-oldalán,

kérdezik, hogy mennyire zavar a fideszes plakátkampány, amely szerint az ellenzék háborúpárti. Megtanultam már, hogy az orbáni hatalom aljas és hazug, nem kapom már fel emiatt a fejem. Miért kell nekik most ez a kampány, mikor a közelben sincs a következő választás? Valójában ez a kérdés. Hát azért, mert pocsék időszak előtt állunk, és Orbán nem az életről, hanem a háborúról akar beszélni.

A korábbi miniszterelnök kijelentette, „velünk ezzel a szándékukkal törököt fogtak. A hónap utolsó napjaiban már most is megcsappan az üzletek forgalma. SZÉP-kártyára mostantól élelmiszert is lehet venni, így menekíteni az embereket az éhség elől. Ha eddig hosszú volt a várólista a rendelőkben, a kórházakban, akkor jövőre már majd a végét se lehet látni. Ha mostanában egymás után adják fel a tanárok a küzdelmet a kilátástalansággal, akkor jövőre kétszer annyian mennek majd el”.

Gyurcsány Ferenc arra számít, hogy „a pangás, a pénztelenség éve jön. Az ország elvesztette tartalékait, a családok, az emberek kimerültek, nincs több tartalék, nem lesz hova hátrálni. Orbán tette, teszi ezt hazánkkal. Ő foglalkozzon a háborúval, Brüsszellel, az ellenzékkel! Mi az élettel foglalkozunk. Az egyre nehezebb élettel”.