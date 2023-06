Szupercellákkal érkezik a hidegfront, a piros riasztást is kiadhatják

Péntek délután egy nyugat felől érkező hidegfront előterében országszerte kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok, köztük heves zivatarok kialakulásához. Elsősorban a késő délutáni, esti órákban várhatók nagyobb számban és egyre nagyobb területen nyugat, délnyugat felől zivatarok, melyek akár rendszerbe is szerveződhetnek – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Pénteken a piros riasztás kiadására is van esély (elsősorban a déli országrészben), de az időjárási helyzet jelentős bizonytalansággal terhelt! – tették hozzá. Míg a középhőmérséklet főként a középső országrészben és a déli megyékben alakulhat 27 fok felett, máshol 25 fok közeli értékek lehetnek.

A zivatarok környezetében intenzív csapadék, felhőszakadás, nagyméretű jég, ami általában 2-3 centiméteres lehet, de helyenként 4-5 centiméteres is előfordulhat. Valamint viharos, erősen viharos széllökések is várhatóak, amelyek jellemzően 60-80 kilométer/óra, helyenként 90-100 kilométer/óra sebességűek is lehetnek.

Az OMSZ péntekre az egész ország területére kiadta az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést felhőszakadás miatt, valamint a másodfokú, narancssárga figyelmeztetést zivatarok miatt.

Emellett magas középhőmérséklet miatt is figyelmeztetés van érvényben. A napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat Békés, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém, és Zala vármegyében.

Míg a napi középhőmérséklet 27 fok felett

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

és Tolna vármegyében alakulhat.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Jót tett a meleg időjárás

Az elmúlt napok nagyrészt napos, száraz és meleg időjárása kedvező körülményeket teremtett az érés különböző fázisaiban járó gabonák, illetve a repce számára, de a nyári növényeknek is jól jött a meleg – derült ki az OMSZ agrometeorológiai elemzéséből.

Mint írták a mögöttünk álló egy hétben főként az ország keleti felét öntözték esők, záporok, de jelentősebb mennyiség szerda délutánig csak a Felső-Tisza vidékén esett. Szerdán a nap második felében északnyugat felől nedvesebb légtömegek érkeztek, és csütörtök délelőttig többfelé heves zivatarok alakultak ki az Északi-középhegység térségében, az Alföldön és Budapesten is.

A csapadék területi szórása most is igen nagy volt, néhol 30-50 milliméter is lezúdult. A múlt hét második felének hűvösebb napjai után vasárnaptól erőteljesen emelkedni kezdett a hőmérséklet, és a hét elején az idei első hőhullám is beköszöntött 30-34 Celsius-fok közötti maximum értékekkel.

Az őszi vetések többnyire jó állapotban vannak, a repce, a búza, az árpa és a rozs az érés különböző fázisaiban járnak. Az elmúlt hetek időjárása kedvezően hatott a fejlődésükre, kellő nedvesség állt rendelkezésre a talajban, de nagy meleg sem rövidítette le a virágzás és magképződés fázisát.

Ugyanakkor a sűrű állományokban a gyakran nedves leveleken a kórokozók is gyorsan szaporodtak. De a kukorica és a napraforgó számára is jól jött a meleg és a napsütés, szépen növekednek az állományok.

Akár 35 fok is lehet

Pénteken a nap második felében hidegfront éri el a Kárpát-medencét, addig azonban folytatódik, sőt fokozódik a hőség, pénteken a maximum értékek az ország déli felén a 35 Celsius-fokot is meghaladhatják. A hidegfronthoz kötődően péntek kora estétől sokfelé kell záporokra, zivatarokra számítani, amelyek között károkozó szélrohamokkal és jéggel járó heves zivatarok is lehetnek.

Vasárnap és hétfőn országszerte száraz, napos idő valószínű, keddtől lehetnek ismét elszórt záporok, zivatarok. A hőmérséklet szombaton több fokkal visszaesik, a legmelegebb órákban 25-30 Celsius-fok lesz a jellemző, majd vasárnaptól újra melegszik az idő, hétfőn már többfelé lehet 30 fok fölötti értékeket mérni, de kedden gyenge hidegfront érkezik.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras

(Borítókép: Oláh Tibor / MTI)