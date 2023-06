Az oktatás igazi problémája nem a pedagógushiány vagy a munkabér

„A méltó fizetés az alapja annak, hogy a pedagógusokkal építő párbeszéd és együttműködés induljon el. Ezen háttér nélkül a terület reformja egész egyszerűen hiteltelen” – mondta Gloviczki Zoltán – aki januárban terjedelmes interjút adott lapunknak – az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb adásában. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi helyettes államtitkára, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora úgy fogalmazott, „a magyar politika bipolaritása 2010-től kezdve a pedagógusok közé is árkot ásott, de az sem igaz, hogy minden rossz, ami innentől datálható”.

Gloviczki szerint a rendszerváltás óta nagyon sok előremutató és jó kezdeményezés volt az oktatási rendszer átalakítására, ezek azonban mind elhaltak.

Nem az előző tizenhárom évet tartom kudarcnak, hanem az elmúlt évtizedekben kihagyott ziccerek sorát. Ugyanakkor az oktatás katasztrofális helyzete csak részben ered bármiféle kormánypolitikából. Amikor ziccerekről beszélek, arra gondolok, hogy a magyar oktatásügy történelmi szinten van katasztrofális helyzetben.

„Az igazi baj nem azzal van, hogy kevés a pedagógus és alacsonyak a bérek. Az egész oktatási rendszer megállt a fejlődésben az elmúlt harminc–negyven évben, és kritikus állapotban van” – állapította meg a rektor. A státusztörvénnyel kapcsolatban elmondta, nem tartja annyira tragikusnak, mint ahogyan beállítják.

A pedagógusminősítési rendszerről azt mondta, vitatható, de paradigmatikusan szemlélve akár jónak is nevezhető. Azt viszont tudni kell, hogy a világon bárhol vezetnek be ilyen típusú minősítési szabályzatot, nagyjából tíz évbe telik, mire adott szakterület integrálja. Arról is beszélt, az összeesküvés-elméletekben nem hisz, ugyanakkor feketén-fehéren látszik: a terület legnagyobb krízise, hogy a társadalom az oktatáson belül is kettészakadt.

A Konkrétan legújabb adásában Rónai Egon arról is beszélgetett Gloviczki Zoltánnal, hogy

2010–2012 k ö z ö tt viszonylag szabad szakpolitiz á l á s folyt, aminek nem m é rte fel a s ú ly á t a hatalom ;

a st á tuszt ö rv é ny Gloviczki sz á m á ra azt jelzi, a korm á ny a homokba dugta a fej é t ;

a sz ü l ő k mikor veszik é szre, hogy ö sszeomlik az oktat á si rendszer ;

a k ö z é p-kelet-eur ó pai orsz á gokban, ahol az ezredfordul ó n sikeresen megreform á lt á k az oktat á st, „ el é g sok v é r folyt ”;

nem felt é telez annyi tudatoss á got az oktat á spolitika é s a korm á nyzat r é sz é r ő l, mint amennyit belel á tnak az emberek.

(Borítókép: Gloviczki Zoltán. Fotó: Nagy Tamás / Index)