Ukrajna leendő magyarországi nagykövete: Közel négyszáz magyar harcol Ukrajnában

„Megkérem, hogy menjünk el városnézésre Székesfehérvárra. Nagyon sok mondanivalónk lesz egymásnak” – válaszolta Ukrajna leendő magyarországi nagykövete egy interjúban arra a kérdésre, hogy mit mondana Orbán Viktornak.

Sándor Fegyir a HVG360-nak elárulta, sok katona életét mentette meg, hogy a magyar nyelvet használták titkosított kommunikációként. Kitért arra is, hogy „folyamatos kapcsolatot tartunk a magyarországi emberekkel, és nagyon hálásak vagyunk a magyar önkénteseknek, az összes magyarországi barátunknak a hatalmas segítségért. A magyarságnak megvan a maga, 400 év óta változatlan történelmi küldetése: Európa pajzsának lenni, megvédeni az európai civilizáció értékeit a keleti agresszorokkal szemben. Most mi is ezt tesszük 2023-ban”.

Sándor Fegyir hangsúlyozta:

Ki mondta azt, hogy Magyarország nem vesz részt a háborúban? A magyarok is sikeresen harcolnak az ukrán fegyveres erőknél – közel 400-an vannak, sajnos több mint 30-an már nincsenek velünk. A világ minden tájáról összegyűlt több millió forint és hrivnya adományból felszerelést vásároltak a magyar önkéntesek, amivel sikeresen semmisítjük meg az ellenséget. A magyarok a menekülteknek is segítenek, és a felmérések szerint a magyar állampolgárok 64 százaléka támogatja az EU Ukrajnával kapcsolatos lépéseit.

Az Ukrajnában harcoló magyar állampolgárok számával kapcsolatban megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.