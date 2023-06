Hiába írták ki a választást, ezeken a településeken nem dönthet a lakosság

Az Országgyűlés május végén szavazott a választási eljárási szabályok módosításáról, a döntés az időközi választásokat is érintette. Néhány településen még voksolhatnak az arra jogosultak, de több, már kiírt időközi választást le kellett fújni.

„A Magyar Közlöny 2023. évi 78. számában kihirdették a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvényt, amelynek a 2023. május 26-án hatályba lépett rendelkezései értelmében a következő általános önkormányzati választásokig helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás nem tartható. Ennek megfelelően elmaradnak azok az időközi önkormányzati választások, melyeknél a törvény hatálybalépését megelőzően a kampányidőszak még nem kezdődött el” – olvashattuk a Nemzeti Választási Iroda közleményében.

A szabály alapján egyéni mandátum esetén a megüresedett önkormányzati szék betöltésére a jelölőszervezet küldhet más képviselőt a testületbe. Arról, hogy a módosításoknak milyen célja lehet, itt írtunk bővebben.

Nem választhatnak Vágó István halála után

A televíziós műsorvezető Vágó István médiakarrierje mellett politizált is, a Demokratikus Koalíció XII. kerületi önkormányzati képviselője volt. Halála után július 16-ra írtak ki időközi választást, ami a törvénymódosítás következtében elmarad.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerint ez a helyzet jogsértő, mert

„egy már kitűzött időközi választást lefújni, alkotmányos indok nélkül, sérti a jogbiztonságot”,

valamint „az egyéni választókerületben a kompenzációs listás jelölt, aki időközi választás nélkül automatikusan képviselő lenne, nincs megválasztva, még jelölt sem volt. Ez pedig sérti azt az alaptörvényi szabályt, hogy a testületnek választott tagjai vannak”.

Az MKKP ezért kifogást nyújtott be a Helyi Választási Bizottságnál, „persze mivel a jogszabály maga okozza a jogsérelmet, végső soron az Alkotmánybíróságnál köthet ki az ügy, de hogy odakerülhessen, végig kell járni a jogi szinteket”.

Nem tudnak együtt dolgozni, de kénytelenek lesznek

A Heves vármegyei Mátraszentimrén a képviselő-testület feloszlása után írtak ki időközi választást.

A feloszlatást kezdeményező képviselők előterjesztésükben kifejtették:

Mivel meggyőződésünk, hogy a jelen helyzet sem a falu, sem a benne élők érdekeit nem szolgálja, szükségesnek tartjuk a képviselő-testület feloszlását és új választás tartását. Évekig próbáltunk polgármester úrral együttműködni, egyeztetni, együtt dolgozni a faluért, de ez a közös hang már egy ideje hiányzik.

Végül 3:2 arányban megszavazták a feloszlatást, az időközit július 16-án tartották volna, de a törvénymódosítás után valamilyen formában mégis együtt kell működnie a testületnek Előházi Péter polgármesterrel.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzérradvány is a módosítás áldozata. Mátraszentimréhez hasonlóan a testület feloszlása után választottak volna képviselőket, valamint polgármestert. 2023. július 23. helyett várniuk kell a jövő évi rendes önkormányzati választásig.

A Baranya vármegyei Tarróson a képviselők száma a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent, ezért két képviselőt választottak volna július 16-án.

A Tolna vármegyei Csikóstőttősön Kreb Imre polgármester halála miatt terveztek időközivel. Két településen – Dombóváron és Sárospatakon – a roma települési nemzetiségi képviselő választását húzta keresztül a törvénymódosítás.

Néhány településen még döntenek

A törvényben meghatározott határidőig pár településen még lehet időközi-választásokat tartani, az arra jogosultak polgármesterekről, valamint képviselőkről is dönthetnek.

Július 2-án két Vas vármegyei település – Alsóújlak és Csehi – is a polgármester halála után választ településvezetőt, ahogy a Baranya vármegyei Babarcszőlős is. Július 9-én tartják a jövő évi rendes önkormányzati előtt az utolsó időközi választásokat, ezen a napon két településen pártlogókat is láthatunk egyes jelöltek neve mellett.

A Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlány hármas számú választókörzetében haláleset után lesz időközi voksolás, az indulók között van Arany Botond Balázs (Megoldás Mozgalom), Baráth Domonkos Dezső (Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület), Vasas László (Mi Hazánk Mozgalom), valamint Torma Lajos (független).

A Pest megyei Nagykőrösön is haláleset miatt nyitják meg a negyedik választókörzet szavazófülkéit, hárman versenyeznek a mandátumért: Godó Katalin (független), Lukács Ádám (Fidesz–KDNP), valamint Vágó István (független). Aznap a Zala vármegyei Alsórajkon két független polgármesterjelölt közül választhatnak a helyiek.

Az összevont önkormányzati, valamint európai parlamenti választások 2024. június 9-én lesznek.

