Pálinkás József: Őrültség ez a gigantomán akkumulátorgyártás

„Teljesen abszurd gazdaságpolitika, nem szabad ilyen mértékben kitenni az országot egyetlen technológiának” – mondta Pálinkás József az MTA korábbi elnöke a magyarországi akkumulátorgyár-beruházási hullámról a Klubrádiónak. Pálinkás szerint az jelenti a legnagyobb problémát, hogy a már elhasznált akkumulátorokat a gyártó országnak kell feldolgoznia, ez pedig óriási energia- és vízmennyiséget igényel, ami pedig sokkal veszélyesebb, mint maga a gyártás.

Soha senki nem beszél arról, hogy azokat az akkumulátorokat, amik már használhatatlanok, a gyártó országnak kell majd újrahasznosítania. Ennek szabályozására már most vannak európai uniós irányelvek, és senki nem fogja helyettünk feldolgozni a már használhatatlan akkumulátorokat

– mondta Pálinkás József atomfizikus, a volt Új Világ Néppárt elnöke, az első Orbán-kormány oktatási minisztere.

Pálinkás szerint őrültség ez a gigantomán mértékű akkumulátorgyártás. Az MTA korábbi elnöke úgy véli, hogy azért ekkora volumenben gyártanánk akkumulátorokat, mert ez az egyetlen beruházási forma, ami külföldi tőkét hoz Magyarországra.

Az európai pénzek elapadása miatt kényszerül az ország a külföldi tőkére. Ezért kapálóznak kézzel-lábbal a kínaiaknál, hogy hozzanak ide még több akkumulátorgyárat. Ez helytelen gazdaságpolitika

– tette hozzá Pálinkás József. A politikus arról is beszélt, hogy Paks 2 megépítésében érdemesebb lett volna az amerikaiakkal vagy a franciákkal partnerséget kötni, mivel megbízhatóbbak ők maguk és a technológiájuk is. Pálinkás aggályosnak tartja, hogy Oroszország szállítja majd az atomerőműhöz a fűtőelemeket is. Úgy véli, jobb lenne, ha francia vagy amerikai fűtőelemeket is tudnának a reaktorban használni.