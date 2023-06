Még az állatkertet sem kímélte a pénteki vihar

Ismét nagyobb erejű vihar söpört végig Magyarország területén, a vihar rengeteg fát döntött ki, nehezítve ezzel a vasúti közlekedést is. A katasztrófavédelem közlése szerint kilencszáznál is többször kellett riasztani a tűzoltókat pénteken, az egyik Bács-Kiskun vármegyei településen még egy állatkertben is károk keletkeztek.