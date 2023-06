A köztársasági elnök a következő napokban Nógrád vármegyébe látogat, amiről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzése szerint a Sándor-palotai munkavégzés is átköltözik Alsópeténybe.

Megígértem, hogy Magyarország valamennyi vármegyéjét meglátogatom. Most Nógrád következik. Mások mellett nógrádi fiatal tehetségekkel, szakmunkásokkal, helyi vállalkozókkal és hátrányos helyzetű cigány családokkal is találkozom ezekben a napokban, de a palóc hagyományok is középpontban lesznek