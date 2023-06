Felmérés: a lakosságnak lesújtó véleménye van a kórházakról

A Pulzus Média Kutató reprezentatív kutatása a lakosság elégedettségét vizsgálta a kórházak tisztasági, fizikai, műszaki és vagyonbiztonsági állapotával kapcsolatosan.

Emellett arra kereste a választ, hogy a körülmények milyen hatást gyakorolnak az ellátás színvonalának megítélésére és a betegségek megelőzésére, a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóságára.

Drámai eredmények

A magyar lakosság 37 százaléka szerint a kórházak nagy részében méltatlan körülmények között gyógyítják a betegeket, 15 százalék egyenesen úgy véli, hogy a legtöbb helyen katasztrofális állapotok uralkodnak mind a kórház épületének, mind műszaki berendezéseinek tekintetében.

7 százalék elégedett maradéktalanul a kórházak műszaki állapotával.

A legelégedettebbek a vármegyeszékhelyi lakosok (11 százalék), a legelégedetlenebbek a fővárosiak (6 százalék). Legtöbben a lestrapált kórházi ágyakkal, bútorokkal (57 százalék), a falak állapotával (vakolat, penész, festés – 56 százalék), a rossz levegőminőséggel (50 százalék), illetve a hőmérséklettel (36 százalék) elégedetlenek.

Lakóhely szerinti bontásban leginkább a budapesti lakosok (25 százalék) panaszkodtak a kórházi lopások gyakoriságára.

A leghevesebb bírálatokat a kórházak tisztasága miatt fogalmazták meg: ezzel a lakosság 74 százaléka elégedetlen, 54 százalékuk szerint a fürdők és a mellékhelyiségek piszkosak, kopottak, nincs WC-ülőke vagy papír, szappan vagy kéztörlő – 32, illetve 25 százalékuk szerint a közös kórházi helyiségek nincsenek rendesen takarítva. A lakosok 14 százaléka találkozott rovarokkal (csótány, pók, vérszívók) kórházi tartózkodása alatt. A megkérdezettek 22 százaléka szerint sokszor a nővérek, ápolók végzik a takarítónők munkáját.

Félnek az emberek a kórházi fertőzésektől

A felmérésből az is kiderült, különösen aggasztó, hogy a lakosság 88 százaléka elégedetlen a kórházak higiéniás állapotával is. 50 százalékuk ismer olyan embert vagy hallott olyanról, aki kórházban kapott fertőzést. 42 százalékuk szerint nincs megfelelő fertőtlenítés, a kézfertőtlenítők hiányoznak vagy gyakran nem működnek, 63 százalékuk fél mások után használni a WC-ket, fürdőket. Lakóhely szerinti bontásban a legelégedetlenebbek a fővárosiak (94 százalék), de a legkevésbé kritikus falusi lakosság körében is igen magas a higiénés állapotokkal elégedetlenek aránya.

A lakosság 41 százaléka szerint az elégtelen takarítás melegágya a kórházi fertőzéseknek, összesen 56 százalékuk eléggé (41 százalék) vagy nagyon (15 százalék) fél tőle, hogy akár saját maga, akár a kórházban ápolt hozzátartozója valamilyen fertőzést kap.

A lakosság 91 százaléka egyértelmű összefüggést lát a betegellátás szakmai színvonala és a kórházi körülmények között

– derült ki a felmérésből. A megkérdezettek 28 százaléka látott már olyan kórházat, ahol a mostoha körülmények ellenére kiváló gyógyító munkát végeznek, 34 százalékuk gondolja úgy, hogy a higiéniai hiányosságok, illetve az ezek miatti kórházi fertőzések a betegek egészségét, életét is veszélyeztethetik. A kutatás szerint az emberek 68 százalékának általános kórházi tapasztalatait erősen vagy nagyon erősen, további 21 százalékukét pedig közepes mértékben befolyásolták az olyan körülmények, mint a tisztaság, a higiénia, a kórház fizikai-műszaki állapota és a vagyonbiztonság.

A lakosság 69 százaléka szerint a kórházaknak több pénzt kellene kapniuk a kórházi épületek üzemeltetésének, karbantartásának javítására. A megkérdezettek közel fele az egész rendszer korszerűsítésének fontosságát is hangsúlyozza: 51 százalékuk szerint egy kórházat nem szabadna ugyanúgy takarítani és karbantartani, mint 50 évvel ezelőtt, korszerűsíteni kellene ezeket a munkákat is – foglalta össze a Pulzus Média Kutató.

(Borítókép: Vajda János / MTI)