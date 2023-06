Kajdi Csaba nekiment Karácsony Gergelynek a budapesti közlekedés miatt

Kajdi Csaba a budapesti főpolgármestert kritizálta amiatt, hogy szerinte romlott a közlekedés a fővárosban. Karácsony Gergely egy videóban válaszolt az influenszernek, amire Kajdi már reagált is.

A „Cyla” becenéven is ismert Kajdi Csaba először az TikTokon osztott meg egy videót, amelyben a budapesti közlekedés helyzetén gúnyolódott.

„Főpolgármester úr, dugót kéne csinálnunk. És hogy? Hát lezárunk minden főutat egysávosra, hogy az autós tudja, hogy inkább gyalogoljon [...] Mindenhol, ahol eddig lehetett közlekedni, tessék megcsinálni egysávosra” – mondta, miközben kitért arra is:

És a tömegközlekedés? Az sz*r. Tényleg sz*r? Nagyon.

A videó eljutott Karácsony Gergelyhez is, aki ugyancsak videóban reagált az elhangzottakra. „Tudod jól, hogy imádlak, de most nem értek egyet veled” – mondta, hozzátéve, hogy nemrég adták vissza a M3-as metrópótló buszok miatt lezárt sávokat, de akárhány sávot is csinálnak, mindig dugó lesz, „hogyha mindig mindenki mindenhova autóval akarna menni”. Mint mondta, ez szerencsére azért nincs így, mert sokan használják a közösségi közlekedést, amely – véleménye szerint – egyáltalán nem rossz.

Csináljunk egyszer közösen egy videót egy villamoson

– dobta fel a labdát a videó végén Karácsony Gergely.

Kajdi Csaba erre aztán egy 24 órán át elérhető Insta-sztoriban válaszolt az Instagram-oldalán:

Hát kapaszkodjál meg, állok elébe, Anyukám. Úgy fel fogunk ülni a villamosra, hogy megőrülsz

– mondta, majd utalt arra: attól függetlenül, hogy szimpatizál Karácsony Gergellyel, úgy érezte, el kell mondania a véleményét erről a kérdésről.