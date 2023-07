Szijjártó Péternek olyan információi lehettek a Wagner-lázadásról, amelyekhez kevesen juthattak hozzá

Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek írt levelében többek között az alábbi kérdéseket tette fel:

Az ellenzéki politikus Szijjártó Péter helyett Menczer Tamástól kapott választ.

„Levelében roppant lényeglátó módon felteszi a legfontosabb kérdést: »Önöknek nem fontos a magyar emberek élete?« A válasz az, hogy de, fontos, sőt, egészen pontosan számunkra mindig a magyar emberek élete a legfontosabb. Éppen ezért áll a magyar kormány a béke pártján, életet menteni csak azonnali és feltétel nélküli tűzszünettel és béketárgyalásokkal lehet. Ebben a szörnyű háborúban az ukránok és az oroszok mellett magyarok halnak meg, ez az, amit a nyugati barátaink hajlamosak elfelejteni” – hangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár.

Menczer Tamás megjegyezte:

Nagyszerű és örvendetes fejlemény, változás az, ha a magyar emberek élete, biztonsága Képviselő Asszony számára is fontossá vált. Kár, hogy eddig ennek Ön és a pártja is kevés tanújelét adta. Hiszen Önök – az összes baloldali párthoz hasonlóan – közismerten háborúpártiak. Ön és a párttársai, például Fekete-Győr András, Cseh Katalin, Tompos Márton számtalan alkalommal beszéltek arról, hogy a háború folytatását támogatják, és fegyvereket szállítanának a háborúba. Önök egy olyan miniszterelnök-jelöltet támogattak Márki-Zay Péter személyében, aki világosan elmondta, hogy hajlandó lenne magyar katonákat küldeni a háborúba. Az Ön pártja, a Momentum junior partnere, kis testvére a Gyurcsány-pártnak, és Gyurcsány Ferenc is félreérthetetlenül fogalmazott: szerinte aki nem akar meghalni Ukrajnáért, az pocsék ember, aki békét akar, az erkölcstelen. Fentiek is világosan mutatják, hogy Önök háborúpártiak.