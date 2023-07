Ezért kell rendszeresen úszniuk a magyar űrhajósjelölteknek

A Nemzetközi Űrállomás utolsó szelepét is ismerniük kell a jelölteknek, akik jelenleg űrhajózási alapismereteket tanulnak. Cserényi Gyula, Szakály András, Kapu Tibor és Schlégl Ádám közben egy tanfolyamot is elkezdtek, hogy repülővezetői jogosítványt szerezzenek. A tanulás mellett – orvosi javaslatra – rendszeresen járnak uszodába is – tudta meg az Index.