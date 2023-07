Egy miskolci férfi szerint bőrszíne miatt nem engedték be egy szórakozóhelyre

A 49 éves miskolci férfi, Nagy József azt mondta, hogy egy héttel korábban simán beengedték, a mostani történtek viszont felháborították. A klub tulajdonosa is megszólalt az ügyben, azt mondta, vizsgálják a történteket, és biztos benne, hogy nem a bőrszíne miatt nem engedték be a férfit.

Hol van ez leírva, hogy egy biztonsági őr (kidobó) megszabja, ki mehet be szórakozni? Ránézek a biztonsági őrre, mondom, szeretnék egy belépőt vásárolni, és akkor így rám néz, ránéz a kollégájára, azt mondja, beengedjük? Az így elkezdte rázni a fejét, és akkor nem jöhetsz ide be. Mert? Menjek el innen

– mondta a történtekről Nagy József az RTL-nek, aki fehér cipőt, farmernadrágot, és fehér pólót viselt, amikor nem engedték be a klubba. Elmondása szerint ittas sem volt, amikor be akart jutni a szórakozóhelyre. „Az autóm itt állt a szórakozóhely háta mögött, mert mindenhova autóval megyek, és akkor fogtam magam és hazamentem lefeküdni, és nagyon rosszul esett, hogy most azért, mert netán egy kicsit az átlagnál barnább vagyok, vagy valami, nem értem, hogy miért nem engedtek be a szórakozóhelyre” – tette hozzá.

Vizsgálat indul

A szórakozóhely tulajdonosa elmondta, hogy vizsgálják az esetet.

Láttuk a social mediában megjelent esetet, a leírtakat jelenleg is vizsgáljuk. Nyitott és befogadó szórakozóhelyként a megkülönböztetés minden formáját elutasítjuk. A klubnál nem számít a bőrszín. Ezt a programjaink is bizonyítják. Évek óta befogadó helyszín vagyunk. A Teatrom fesztiválnak, roma alkotóknak, roma közösségnek. Rendszeresen biztosítunk fellépést roma zenekaroknak is. Közönségünket biztonsági okokból szűrjük, nem faji alapon

– mondta a klub vezetője.