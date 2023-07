Ovádi Péter: Tilos a vízimadarakat etetni!

Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság figyelmességre inti a lakosságot a nyári hőség miatt. Az intézet kiemeli, hogy a segítő szándék is nagy károkat okozhat.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos és Tóth Szabina, a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány vezetője felhívta a magyar lakosság figyelmét az állatvédelem kulcsfontosságára a melegebb nyári napokon.

Az alapítvány vezetője kiemelten fontosnak tarja az itatótálak elhelyezését, hogy a melegebb napokon is friss vízhez juthassanak a madarak. Emellett felhívta a figyelmet a rendszeres öntözésre, öntözőrendszerek kialakítására, tekintettel a csapadékmentes időszakra.

Tóth Szabina elmondta, ebben az időszakban kerüljük a kerti madarak etetését, azonban a kisebb emlősöknek kedveskedhetünk etetők kihelyezésével, valamint rovarhotel kialakításával a beporzás folyamatát is serkenthetjük az alapítvány vezető szerint.

Ovádi Péter azért tiltja a vízimadarak etetését, mert a különböző pékáruk súlyos emésztési problémákat, valamint fejlődési rendellenességet okozhatnak az állatoknak.

A kormánybiztos emellett fokozott figyelemre inti a lakosságot a kisállatok hőháztartásának védelmét illetően is. Ovádi Péter arról is beszélt, sok kis testű emlős hajlamos a hőgutára, így érdemes pancsolószőnyeget elhelyezni kedvencünk fekvőhelyén. Ha szállításra kerül a sor, akkor pedig ügyeljünk arra, hogy legyen klímalehetőség az adott járműben, ezzel is elkerülve kisállatunk rosszullétét.