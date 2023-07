Rétvári Bence: A kormány elkötelezett az egészségügy teljesítményének javítása mellett

A háborús idők és szankciók ellenére is elkötelezett a kormány amellett, hogy évről évre javítsa a magyar egészségügy teljesítményét − hangoztatta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a Semmelweis-napi elismerések átadásán hétfőn, Budapesten.

Rétvári Bence a Belügyminisztériumban tartott rendezvényen közölte, az emberek egészségének megőrzése olyan feladat, amelyről háborús időkben sem szabad elfelejtkezni, ezért jövőre 425 milliárd forinttal több forrás áll az egészségügy rendelkezésére, mint tavaly − közölte az MTI.

Az elmúlt évtizedben 1100 milliárdról 3200 milliárd forintra emelkedett az egészségügyre fordított összeg, ez több mint két és félszeres növekedés.

Rétvári Bence elmondta, az elmúlt bő egy évtizedben érezhetően nőtt az orvosok száma, az orvosi egyetemeken évente 1000-1500-an diplomáznak, ami másfélszeres emelkedést jelent.

2010-ben Magyarországon majdnem 34 ezer orvosnak volt működési engedélye, jelenleg pedig több mint 40 ezernek, ezzel párhuzamosan drasztikusan, az egyharmadára csökkent a külföldi munkavállalásra engedélyt kérők száma.

Rétvári Bence az elmúlt időszak intézkedései közül kiemelte a hálapénz megszüntetését, amely − mint mondta − mintegy 70 éven keresztül befolyásolta hátrányosan a magyar egészségügy működését.

Egy tavaly év végi reprezentatív felmérés szerint azonban a magyar embereknek csupán egy százaléka említette problémaként a hálapénzt − számolt be róla.

Szintén megemlítette az új ügyeleti rendszert, amely szerinte igazságosabb és biztonságosabb a korábbinál.

Semmelweis Ignácot méltatva azt mondta, a világ sok országában tisztában vannak vele, hogy ki volt ő, és büszkék lennének rá, ha nekik is ilyen kiváló orvosuk lett volna.

De Semmelweis után is minden nemzedékben megvoltak azok a kiváló orvosok, gyógyítók, akik nemcsak az emberek egészségét védték, életét mentették meg, hanem tovább növelték az emberek bizalmát az egészségügy felé.

Sokan vannak, akik most is ezt teszik, a magyar gyógyítás nemzetközi összehasonlításban is olyan színvonalú, amire büszkék lehetünk, és nem nagyon van más olyan hivatás, amelyet az emberek ennyire megbecsülnének, mint az orvosi és ápolói − fogalmazott Rétvári Bence.

A Semmelweis-nap alkalmából Semmelweis Ignác-díjban öten, Batthyány-Strattmann László-díjban tizenöten részesültek, továbbá 33 miniszteri elismerő oklevelet osztottak ki.

Az elismeréseket Rétvári Bence és Takács Péter, a BM egészségügyért felelős államtitkára adta át.

Az egészségügyi államtitkárság kezdeményezésére 2011 óta munkaszüneti nap július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknak.